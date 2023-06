"De plus en plus violent": le nombre d'agressions de pharmaciens augmente en France

L'Ordre national des pharmaciens a recensé 366 agressions déclarées en 2022, soit en moyenne un pharmacien agressé chaque jour en France, pointant un "phénomène préoccupant", dans un bilan. Ce chiffre est en augmentation de 19% par rapport à 2019.

Un pharmacien agressé chaque jour en France. Les violences à l'encontre des professionnels de santé ne cessent de s'accroître et les pharmaciens n'y échappent pas. C'est ce que nous révèle le bilan annuel de la sécurité des pharmaciens 2022 dévoilé ce lundi matin.

366 agressions ont été recensées l'an dernier, dont 70% sont des violences physiques ou verbales. Pierre-Olivier Variot, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, dénonce ces agressions, mais il n'est pas surpris par leur augmentation.

“Le nombre de pharmaciens qui m’appelaient pour me dire ‘j’ai des soucis’, chez les présidents régionaux ou départementaux, n’a cessé de croître sur la fin de l’année. C’était vraiment de plus en plus pressant et de plus en plus violent. C’est allé jusqu'à des agressions physiques", indique-t-il.

Des agressions sans gravité dans la plupart des cas

Et, selon lui, si ces agressions augmentent, c'est pour deux types de raisons. "La première, c’est qu’il y a eu beaucoup de ruptures de médicaments, ce qui a un peu irrité le patient et surtout les a inquiétés. Ensuite, il y a un manque de temps médical, ce qui fait que les patients n’ont pas accès aux soins. Comme on est toujours ouvert, présent sur tout le territoire et qu’on est en bout de chaîne, puisqu’on est le dernier maillon à voir le patient, on en prend beaucoup”, décrypte-t-il.

Les violences verbales et physiques sont "principalement liées à un refus de dispensation", ajoute le bilan, qui précise que la grande majorité des agressions subies est sans gravité.