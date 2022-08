Don du sang; des collectes sur le littoral cet été

Les besoins en sang ne s'arrêtent jamais. Pour permettre aux touristes de faire des dons, des collectes de l'Établissement français du sang ont lieu aux abords des plages, cet été.

Un don du sang peut sauver trois personnes. Les réserves sont de plus en plus faibles et comme l'été est propice à une baisse des dons, l'Établissement français du sang (EFS) a trouvé la solution. Les camions vont directement à la rencontre des vacanciers, comme à Sète (Hérault).

"Les malades ne prennent pas de vacances donc il y a toujours autant besoin de sang, c'est pour ça qu'on se déplace aussi sur les plages", souligne Lucie Dumoulin, chargée de promotion du don dans le bassin Languedoc.

"On a l'impression d'aider"

Et ça fontionne ! Après les annonces aux mégaphones des agents d'accueil de l'EFS dans la mer, les donneurs arrivent au camion de collecte. "On était à la plage et on a entendu l'appel pour donner son sang", expliquent Denis et Dagmar. Si ce don était imprévu, ils en sont ravis. "On a l'impression d'aider quand même", ajoutent-ils.

Aller sur les plages c'est aussi pouvoir toucher un public qui n'a pas toujours le temps durant l'année.

"Il y a moins de contraintes, j'ai trois enfants, ils sont en train de faire de la voile et j'en profite pour donner mon sang", souligne Jérôme.

Après avoir rempli le questionnaire et vu un médecin, la collecte commence. Quelques minutes plus tard, il est libre. Seule consigne: attendre deux heures avant de retourner se baigner et pas tout seul.

Pour connaître les lieux et horaires des collectes, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang.