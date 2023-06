"Face à un mur": un village mobilisé pour la réouverture de sa pharmacie, fermée il y a deux ans

Les habitants et élus de Crémeaux (Loire) se mobilisent pour la réouverture de la pharmacie, fermée il y a deux ans. Un potentiel repreneur a bien été trouvé, mais le problème est ailleurs.

C'est tout un village qui se bat pour la réouverture de la pharmacie. À Crémeaux, dans la Loire, les habitants doivent prendre la voiture et rouler une quinzaine de minutes pour aller chercher des médicaments. Cette situation dure depuis deux ans, au moment de la fermeture de la pharmacie.

Pourtant, un potentiel repreneur a été trouvé. Problème: une loi interdit l'ouverture d'une nouvelle pharmacie dans une commune de moins de 2.500 habitants et à Crémeaux, ils ne sont que 900.

Une pétition a rassemblé plus de 1.300 signatures et un rassemblement est prévu à 18h30, ce lundi, sur la place de la mairie. Ensuite, un courrier sera envoyé à Emmanuel Macron.

"Je ne baisse pas les bras"

Pour le maire du village, cette situation dure depuis trop longtemps.

"Ça fait six mois qu’on a plus de nouvelles, on a l’impression de s’adresser à un mur. C’est pour ça qu’on interpelle le président de la République. J’espère vraiment qu’on sera entendus cette fois-ci, je ne baisse pas les bras", souligne Didier Poncet, l'édile.

Ne pas avoir de pharmacie dans le village est une véritable difficulté pour les administrés.

"C’est compliqué dans la mesure où on est obligés de prendre sa voiture et faire une quinzaine de kilomètres pour aller chercher les médicaments. Par exemple, si on a besoin d’Efferalgan, on est obligés de se déplacer", déplore Nicole, qui habite le village depuis longtemps.

Vers des déserts pharmaceutiques?

Si cette loi a pour but d'équilibrer le maillage du territoire, elle a de lourdes conséquences.

"Il y a à peu près une pharmacie dans chaque département rural qui est concernée, c'est maintenant qu’il faut agir avant que ça ne soit trop tard. On a aujourd’hui des déserts médicaux, et ce que je souhaite c’est qu’on n'ait pas des déserts pharmaceutiques en plus dans 20, 30 ou 40 ans", explique Antoine Vermorel, le député Les Républicains de la Loire.

Les élus espèrent une modification de la législation, ou à minima, une dérogation.