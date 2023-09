Fermeture partielle des urgences; "C'est mettre en danger la population", alerte le maire de Carhaix

Fermées tout l'été, les urgences de l'hôpital de Carhaix (Finistère) ne rouvriront que partiellement à la rentrée. Aucune admission de patient ne sera possible à la nuit tombée. Une décision "dramatique" pour le maire de cette ville de 7.300 habitants.

Les urgences de Carhaix, dans le Finistère, n'ouvriront plus 24 heures sur 24. Au grand dam des élus et des habitants de cette ville de 7.300 habitants. Le service sera accessible aux patients en journée uniquement. Une décision de la direction qui sera effective à partir du lundi 4 septembre.

Les patients devront téléphoner au 15 avant d’y accéder. Cette procédure, utilisée cet été dans huit hôpitaux bretons, a parfois entraîné une surchauffe d’activité dans les services d’urgences ouverts.

"C'est extrêmement dramatique", déplore Christian Troadec, le maire de Carhaix, dans "Apolline Matin" ce vendredi sur RMC et RMC Story. Fermées cet été, les autorités avaient assuré que les urgences rouvriraient à la rentrée. Avant d'expliquer que la réouverture se ferait à mi-temps donc.

"C'est mettre en danger la population locale", alerte Christian Troadec. "Et c'est une parole non-tenue. On avait discuté avec la direction de l'hôpital qui nous assurait qu'ils rouvriraient entièrement et au final non", ajoute l'élu.