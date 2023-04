Île-de-France: l'ARS préconise de ne plus consommer d'œufs pondus dans les poulaillers domestiques

L'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France préconise aux Franciliens de ne plus manger les oeufs de leurs propres poules. En cause: une présence, parfois très importante, de polluants qui peuvent avoir des effets sur la santé, à long terme.

Prudence est de mise pour ceux qui vivent en Île-de-France et qui ont un poulailler. En effet, l'Agence régionale de santé (ARS) préconise "de façon conservatoire et prudentielle, la non-consommation des œufs et des produits animaux de production domestique non contrôlée, sur l’ensemble de la région francilienne".

Cette mesure de prévention intervient après des analyses dans 25 poulaillers qui se sont révélées très mauvaises: "Les premiers résultats mettent en évidence une contamination de l’ensemble des prélèvements de sols et d’œufs par les trois familles de polluants organiques persistants analysées (dioxines, furanes et PCB)", explique l'ARS. En clair, les produits et les sols sont pollués.

Cette étude, qui n'est pas encore finie, intervient après "une alerte sur la concentration de dioxines dans des œufs non-commercialisés issus de poules élevées dans des poulaillers urbains domestiques près de l’incinérateur situé à Ivry".

En effet, en février 2022, le "Collectif 3R" a mandaté la fondation "ToxicoWatch" pour mener une enquête sur la pollution à proximité de l'incinérateur d'Ivry-Paris.

Teneurs 40 à 50 fois les seuils réglementaires européens

Dans son communiqué, l'ARS précise que, d'après l'étude, les trois polluants sont présents "dans tout l’environnement urbain, et non pas spécifiquement aux abords des incinérateurs".

De plus, parmi les 25 sites analysés, "deux présentent des teneurs particulièrement élevées en PCB dans les œufs (40 à 50 fois les seuils réglementaires européens pour les œufs commercialisés)".

Ces polluants très toxiques persistent longtemps dans l'environnement et se fixent dans les graisses. C'est la raison pour laquelle le poisson, la viande et les oeufs peuvent en contenir beaucoup. Ils peuvent avoir des effets sur la santé à long terme: risque accru de cancer, troubles de la fertilité et de la grossesse ou encore du diabète.

Une alerte similaire en région lyonnaise

Ces polluants proviennent de l'industrie, mais aussi de l'incinération de déchets ou encore des feux de cheminée. Pour le moment, l'origine de ces contaminations n'est pas encore établie.

En région lyonnaise, une alerte similaire a été donnée au début du mois d'avril pour une quinzaine de communes.