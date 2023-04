"La vieillesse n'est qu'un état intérieur": le témoignage de Colette, 109 ans, toujours fan de piano

Colette figure parmi les 30.000 centenaires qui vivent en France, le pays qui en compte le plus dans l'Union européenne. Elle livre à RMC la recette de sa forme étincelante.

Les centenaires sont de plus en plus nombreux en France. Une nouvelle étude de l'Insee montre que 30.000 centenaires vivent dans le pays. Un chiffre presque 30 fois plus grand qu'en 1970. Dans l'Union européenne, la France est le pays qui compte le plus de centenaires sur son territoire.

Parmi les enseignements de cette étude, on peut observer que seuls 14% des centenaires sont des hommes. Colette, 109 ans en juin prochain, vit toujours chez elle à Paris, et livre un magnifique témoignage à RMC (voir reportage vidéo ci-dessus).

"On reste jeune d'abord dans son corps, dans sa tête après"

Depuis plus d'un siècle, des airs de piano résonnent dans le salon de Colette. Ses mains virevoltent sur l'instrument, par coeur, pendant plusieurs heures, et avec beaucoup de souplesse. Depuis toujours. "Moi, bébé, plutôt que d'aller vers ma poupée, j'allais au piano et je jouais tout le temps", confie-t-elle.

La musique, un des multiples ingrédients qui contribuent à la recette de sa forme étincelante. "Je pense que je suis gâtée par la vie parce que j'aimais la marche, la danse, la gymnastique... Je crois que je gigote sans arrêt", s'amuse-t-elle en frétillant.

"J'ai besoin de ressentir mon corps, tous les muscles. On reste jeune d'abord dans son corps, dans sa tête après", assure-t-elle.

"Je pense très sérieusement que la vieillesse n'existe pas"

Comme elle, d'après l'Insee, la moitié des centenaires vivent à domicile. "Aller dans une maison de vieux? Non, non, non", refuse catégoriquement Colette, qui apporte une justification philosophique à son choix.

"Je pense très sérieusement que la vieillesse n'existe pas. Ma mère était vieille à 30 ans. C'est un état intérieur", clame-t-elle.

Colette nous livre d'autres secrets de sa longévité: recevoir des amis pour déjeuner, le chocolat noir, et occasionnellement un verre de bon vin.