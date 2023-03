Maxine, 13 ans, attend un don de moelle osseuse: une procédure très simple pour s'inscrire

"RMC s'engage pour vous" suit le cas de Maxine, toujours en attente d'un don de moelle osseuse. Ses proches se mobilisent.

Maxine est atteinte d’une maladie rare. En octobre dernier, sa vie bascule du jour au lendemain, lorsque le diagnostic tombe: elle souffre d’aplasie médullaire sévère. Pour faire simple, son corps s’attaque à lui-même, elle n’a plus de globules blancs, la moindre infection peut lui être fatale.

Cette sportive de 13 ans se retrouve alors en chambre stérile, en attente d’une greffe de moelle osseuse. Seuls ses parents peuvent alors lui rendre visite. Cinq mois plus tard, Maxine est rentrée chez elle, depuis le début de l’année, et reprend petit à petit une vie normale. Elle a repris l’école il y a deux mois. Et fait même du sport de temps en temps.

Tout ça grâce à un traitement qui la stabilise mais on ne sait pas pour combien de temps. Seule la greffe peut la sauver. Maxine cherche toujours un donneur compatible.

"Je voulais remercier mes amis, ma famille et les nombreux bénévoles qui travaillent dur pour inscrire plus de donneurs dans l'espoir qu'un jour moi et plein d'autres patients puissent trouver un donneur", nous explique-t-elle.

Depuis que nous avons relayé son appel au don sur RMC, la solidarité s’organise autour de Maxine. A la suite de notre premier reportage en décembre dernier, nous avions reçu un mail d’une potentielle donneuse mais elle n’était pas compatible. Il faut rappeler qu’en France, il y a trop peu de donneurs: 370.000. Il en faudrait au moins 66.000 de plus pour espérer en trouver un compatible avec Maxine.

Un voisin fait inscrire des dizaines de personnes

Le voisin de l’adolescente, Ludovic, a donc décidé de prendre les choses en main. Le mois dernier, il a organisé, en partenariat avec les pompiers de la Manche, un grand stand d’information et de recensement de potentiels donneurs. Et c’était une première en France. Bilan de cette journée: des dizaines de nouveaux inscrits et déjà, l’envie de renouveler l’opération. "Il y en a plein qui étaient surpris de la simplicité de l'inscription", explique-t-il. "Il faudrait qu'on déploie ça sur tout le territoire".

Pour devenir donneur, c’est beaucoup plus simple qu’on ne le croit. Rassurez-vous, on ne va pas creuser un trou dans vos os pour récupérer de la moelle. C’est un simple test salivaire. Il suffit de cracher dans ce petit tube, puis c'est envoyé à l’agence de biomédecine. Et voilà, on est inscrit ! Si une comptabilité est trouvée avec un malade, dans 80% des cas, le don se résume à une longue prise de sang. Pour s’inscrire, il faut avoir entre 18 et 35 ans.

Pour ceux qui souhaitent s’inscrire, il suffit d’aller sur le site dondemoelleosseuse.fr.