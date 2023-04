Médicaments: un "plan" lancé contre les pénuries avec une liste de médicaments "critiques"

Invité de RMC-BFMTV ce lundi, le ministre de la Santé François Braun a annoncé l'établissement d'un plan de lutte contre les pénuries de médicaments comportant notamment la création d'une liste de médicaments considérés comme essentiels.

La tension sur le marché des médicaments inquiète de nombreux Français. Le ministre de la Santé François Braun, invité de RMC-BFMTV, a tenu à rassurer ce lundi matin. "Il n'y a pas de médicaments en rupture absolue, mais en tension", nuance-t-il. Ce qui implique que certaines pharmacies connaissent des retards de livraison ça et là, mais qu'il n'y a pas de pénurie ou de rupture totale de stock dans le pays.

"On a un vrai problème sur l’ensemble des médicaments mais il n'y a pas de pénurie", confirme-t-il. En ce sens, le gouvernement travaille sur la lutte contre la pénurie de médicaments et notre dépendance à d'autres pays.

"Plus jamais ça, encore faut-il mettre en place ce qui est nécessaire: c'est un grand plan sur les pénuries de médicaments qui se met en place", annonce-t-il sur RMC-BFMTV.

Une liste de médicaments essentiels définie avant mai

La première mission de ce plan sera de déterminer de quels médicaments les Français ne peuvent pas se passer.

"Il faut déterminer quels sont les médicaments essentiels, les médicaments critiques, ceux dont personne ne peut se passer", explique François Braun, en prenant exemple sur les Etats-Unis qui ont une liste comportant 173 références. "Nous sommes en train de finaliser cette liste pour mai avec l'ensemble des spécialités médicales", précise François Braun.

La deuxième étape de ce plan en cours de préparation est la détermination de tous les points de fabrication du médicament, du principe actif jusqu'à la mise en comprimé ou flacon. Ce qui aura pour utilité de mieux saisir et contrôler toute la chaîne de production avec un objectif: "S’assurer que ces médicaments essentiels seront toujours disponibles". Des listes qui seront donc disponibles "dans un peu moins d’un mois" selon les dires du ministre.

Concernant la dépendance aux pays étrangers dans le domaine médical, le président de la République a annoncé un obljectif pour 2030 de souveraineté et d'innovation dans ce domaine. "Nous voulons rapatrier (la production) les principes actifs de ces médicaments essentiels avec la France et l’UE", confirme François Braun, qui veut également améliorer la traçabilité des médicaments: "On a besoin de savoir à un instant T où sont les boîtes", explique-t-il.