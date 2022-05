Qu'est-ce que la variole du singe, qui se répand en Europe et inquiète les autorités sanitaires?

Plusieurs dizaines de cas suspects ou confirmés de variole du singe ont été détectés depuis début mai en Europe et en Amérique du Nord, laissant craindre un début de propagation de cette maladie.

Si la France est toujours épargnée, elle est presque encerclée. Après l'Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni, c'est au tour de l'Italie et de la Suède d'être touchées par la variole du singe, une zoonose virale rare que l’on retrouve habituellement dans des zones isolées du centre et de l’ouest de l’Afrique, près de forêts tropicales humides.

Les autorités sanitaires s'inquiètent aujourd'hui d'une dizaines de cas en Europe mais aussi en Amérique du Nord.

D'où vient la maladie?

Habituellement, la variole du singe est une maladie endémique de l'Afrique de l'Ouest. L'une des personnes contaminées recensée au Royaume-Uni revenait du Nigeria mais il s'agit du seul cas parmi les cas recensés mondialement à avoir voyagé dans la région récemment.

Quel est le mode de transmission?

L'infection des cas initiaux résulte d'un contact direct avec du sang, des liquides biologiques ou des lésions cutanées ou muqueuses d'animaux infectés.

La maladie est normalement peu contagieuse mais la transmission entre humains reste possible. Elle peut résulter de contacts étroits avec des sécrétions infectées des voies respiratoires, par un contact avec un malade ou ses liquides organiques, dont la salive, des lésions cutanées d'un sujet infecté ou d'objets récemment contaminés par des liquides biologiques ou des matières provenant des lésions d'un patient. Il semblerait cependant qu'elle ne se transmette pas par aérosol comme le Covid-19.

Au Royaume-Uni, la variole du singe aurait circulé au sein de la communauté gay: "Nous observons des transmissions parmi les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes", ce qui est "une nouvelle information que nous devons étudier convenablement pour mieux comprendre la dynamique" de transmission, a déclaré Ibrahima Socé Fall, directeur général adjoint de l'OMS pour les interventions d'urgence, à Genève.

L'agence britannique de sécurité sanitaire, l'UKHSA, a appelé les personnes homosexuelles, bisexuelles ou les hommes ayant des relations avec des hommes à être "attentives à des éruptions cutanées ou lésions inhabituelles".

Cette maladie peu fréquente se manifeste généralement par de la fièvre, des douleurs musculaires, des ganglions lymphatiques enflés, des frissons et de la fatigue. Des éruptions cutanées, comme une varicelle, peuvent survenir souvent sur le visage, et se répandre à d'autres parties du corps dont les parties génitales, avant de passer par différentes phases, de former une croûte et de tomber. Ces symptômes peuvent durer de 14 à 21 jours.

Si la maladie peut être mortelle, le taux de létalité reste inférieur à 10%. Contrairement au Covid-19, les enfants ont plus de chance que les adultes de développer une forme grave.

Comment la soigner?

Si la variole du singe est peu contagieuse, elle reste pour l'instant dépourvue de traitement mais se guérit généralement d'elle-même. Selon l'OMS, la vaccination antivariolique "a une efficacité de 85% pour la prévention" de la variole du singe mais ce vaccin n’est plus disponible pour le grand public "après l’arrêt de sa fabrication suite à l’éradication mondiale de la variole".