Quatre ordonnances pour 1,2 million d'euros: une pharmacienne jugée pour escroquerie

Une pharmacienne est jugée pour escroquerie devant le tribunal de Créteil pour avoir détournée 1,2 million d'euros à l'assurance-maladie en envoyant plusieurs fois la même ordonnance pour un médicament coûteux.

Une pharmacienne de Vincennes (Val-de-Marne) est poursuivie pour escroquerie, soupçonnée d'avoir détourné plus d'un million d'euros à l'assurance-maladie. Et tout ça grâce à seulement quatre ordonnances. Ce sont des ordonnances pour un médicament très spécifique, contre l'arthrite sévère, l'Ilaris, un médicament surtout, très cher: car chaque boîte d'Ilaris coûte plus de 11.000 euros et chaque boîte est censée être prescrite par une ordonnance unique.

Sauf que pendant 4 ans, de 2014 à 2018, cette pharmacienne a envoyé les mêmes à l'assurance-maladie, en ne changeant que la date. En tout, elle s'est fait rembourser ce médicament 96 fois, avant que l'assurance-maladie ne remarque plusieurs détails suspects et découvre le pot aux roses.

Ces 96 boîtes jamais prescrites, ni commandées, ni reçues ont par contre toutes ont bien été remboursées à la pharmacienne. Le préjudice s'élève à presque 1,2 million d'euros.

Six mois de prison ferme et la saisie de sa maison requis

Jugée pour escroquerie lundi devant le tribunal de Créteil, elle a reconnu les faits à la barre, raconte Le Monde. Mais elle affirme avoir agi sous la contrainte de son mari violent, qui voulait profiter de l'argent de la pharmacie. Celui-ci a bien été condamné pour des violences conjugales mais en 2022, bien après la fraude.

Pas convaincue, la procureure a requis six mois de prison ferme et six mois avec sursis, le remboursement de la somme détournée et la confiscation de la maison, acquise grâce à l'argent de la fraude.

La décision doit être rendue le 22 juin. Mais ce n'est pas tout ce que la pharmacienne a à perdre: elle a bafoué le serment de Gallien, l'équivalent de celui d'Hippocrate. Elle pourrait donc être radiée de l'ordre des pharmaciens.