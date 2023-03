Réintégration des soignants non-vaccinés contre le Covid: le coup de gueule de Matthias Wargon

Chef de service à l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), l'urgentiste Matthias Wargon, invité de RMC ce vendredi, regrette le message envoyé par la HAS qui va passer de "l'obligation" de la vaccination contre le Covid à une "forte recommandation".

Vers une réintégration des soignants non-vaccinés? Le gouvernement devrait suivre la recommandation de la Haute autorité de santé (HAS) de ne plus rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour un certain nombre de professionnels de la santé. La HAS a en effet revu sa doctrine jeudi, et suggère désormais que l'injection "soit fortement recommandée" pour les professionnels concernés. Des recommandations qui devraient être reprises par le gouvernement.

Chef de service à l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Matthias Wargon n'est pas convaincu. Invité d'"Apolline Matin" ce vendredi sur RMC et RMC Story, il estime que ça ne va pas ramener grand monde à l'hôpital et surtout envoyer un message négatif pour l'avenir.

"Ce n'est pas une bonne nouvelle. Des bras, il ne va pas y en avoir beaucoup (plus). C'est surtout un message envoyé aux antivax en disant que finalement, la vaccination n'est pas obligatoire. Pour le Covid, pourquoi pas, ça se discute maintenant, mais pour le DTP non plus. C'est un mauvais message envoyé", juge-t-il.

"On a pris des seaux de matière fécale sur la tête sans grand soutien du gouvernement"

Matthias Wargon s'estime quelque peu "abandonné" par les autorités et le monde politique, qui avaient demandé aux soignants d'inciter à la vaccination.

"On a porté la campagne de vaccination, on a pris des seaux de matière fécale sur la tête sans grand soutien du gouvernement, des institutions, des députés... Même pas un merci. Et en fait, on lâche...", souffle-t-il. "Les seuls députés qui soutenaient ça, c'était la LFI, Philippot et un peu du FN quoi", minimise-t-il.

Sur 2.7 millions de soignants, quelques milliers étaient encore concernés par cette suspension.