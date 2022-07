Retour du Covid-19: "Sans le premier confinement, ça aurait été un massacre", assure Jérôme Marty

Comme un éternel recommencement, le Covid-19 fait son retour à l'occasion d'une septième vague. S'il n'est plus question de confinement ni de couvre-feu, l'exécutif pourrait envisager le retour de restrictions sanitaires.

Pour la septième fois depuis 2020, la France est touchée par une vague de Covid-19. On recensait au 4 juillet près de 110.000 nouveaux cas par jour en moyenne. Pour l'instant, l'impact de cette nouvelle vague sur les hospitalisations et décès reste incertain explique le conseil scientifique dans un avis publié ce mardi, rappelant que la pandémie "n'est pas terminée".

En attendant, l'exécutif hésite quant à un retour ou non des restrictions sanitaires alors que l'hôpital est plus "fragilisé" explique le Conseil scientifique. Car dans les transports notamment, le masque a disparu. Le pass sanitaire lui, pourrait faire son retour aux frontières, comme l'a évoqué Olivier Véran.

Le docteur Jérôme Marty y voit une responsabilité des médias: "Quand il y a une forte circulation, le sujet revire en tête de gondole, est exprimé et les gens remettent le masque", estime le praticien sur le plateau des "Grandes Gueules".

"L'horreur" du confinement

"Quand il y avait des restrictions, un pass sanitaire, le virus contaminait tout autant", déplore de son côté Khaouter Ben Mohamed. "On peut avoir toutes les restrictions possibles et imaginables comme au début, il y a quand même eu des morts et beaucoup de morts".

"Il faut être réaliste", coupe Jérôme Marty. "On a mis en place des mesures lors du tout début de l'infection. On a été jusqu'à cette horreur qui a été le confinement. Mais si on n'avait pas eu le confinement, ça aurait été un massacre", assure le médecin.

"On s'est vaccinés, ça n'empêche pas de l'attraper certes. Le vaccin protège des formes graves, il n'empêche pas de se contaminer mais le vaccin diminue la charge virale et en diminuant la charge virale, tu es moins contagieux", rappelle Jérôme Marty.