Santé: le budget annuel des Français en forte hausse ces cinq dernières années

Dans "Charles Matin" ce jeudi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre se penche sur la forte augmentation du budget santé des Français.

Le budget annuel des Français dédié à la santé a augmenté de plus de 500 euros ces cinq dernières années, pour atteindre aujourd’hui 1.249€ (soit 104€ par mois en moyenne), selon l’enquête que vient de publier Cofidis. Le reste à charge, c’est-à-dire la somme qu’il reste à payer par le patient après prise en charge de l’assurance maladie et de la mutuelle s’il en a une, augmente lui aussi, à 288€ par an, soit environ 24€ par mois.

Un quart des Français renoncent à se faire soigner

Comment les Français font-ils pour limiter la hausse de leur budget santé? Ils mettent en place des stratégies pour optimiser leur budget: veiller à ne pas racheter un médicament qu’ils ont déjà chez eux, prendre rendez-vous uniquement avec des médecins/spécialistes conventionnés en secteur 1ou 2, demander à se faire prescrire uniquement des médicaments génériques ou remboursés (50%), comparer les prix pratiqués d’une pharmacie à une autre (30%).

Malgré tout, le renoncement aux soins ne cesse de progresser: 26% des personnes interrogées affirment avoir dû renoncer à se faire soigner au cours des 12 derniers mois. Pour des raisons financières, mais aussi presque autant pour des raisons d’accessibilité aux soins.