Saône-et-Loire: des infrasons font vivre un enfer aux habitants d'un village

Maux de tête, nausées, tachycardie, épuisement... Une quinzaine d'habitants d'un village de Saône-et-Loire souffrent, depuis deux ans, à cause des infrasons. Ces bruits difficilement entendables à l'oreille leur rendent la vie impossible. Les autorités, alertées depuis le début, ont du mal à réagir.

C'est un bruit difficilement perceptible à l'oreille, mais qui gâche la vie des habitants de Thurey (Saône-et-Loire) depuis deux ans.

Sur les 440 personnes vivant dans le village, une quinzaine souffrent des infrasons: des ondes d’une fréquence de moins de 20 Hz, dangereuses pour la santé en cas d’exposition prolongée. Résultat, maux de tête, nausées, tachycardie, épuisement font partie de leur quotidien. Désemparés, ils ont contacté les équipes de "RMC s'engage pour vous".

C'est le cas de Fabrice, 44 ans. Le 17 mars 2020, vers 5h du matin, il est réveillé par un bruit insupportable. Trois jours plus tard, les premiers symptômes apparaissent et depuis, sa santé n’a fait que se dégrader.

"On a fermé nos deux magasins"

"On a acheté une maison, on était en travaux, on a stoppé tous les travaux parce qu’on s’est dit que si ça ne s’arrêtait pas, on n’allait pas pouvoir rester là", souligne-t-il. La situation est tellement difficile à vivre qu'il n'est plus possible pour eux de travailler.

"On est commerçants à Chalon-sur-Saône et depuis un mois et demi, on a fermé nos deux magasins parce qu’on est tellement fatigués. Il n'y a plus de concentration, plus de sport, plus de vie normale. Il y a de l’épuisement en permanence, on ne fait plus rien."

En une heure passée sur place, les équipes de "RMC s'engage pour vous" ont ressenti la même pression sur les tympans, comme dans un avion et un inconfort général.

"C’est la nuit, surtout la nuit, se désole Serge, un autre habitant. Du moment que je quitte mon domicile, si je vais à Chalon-sur-Saône, ou à un autre endroit, je n’entends plus rien, le bruit s’arrête. La nuit dernière, j’ai passé une nuit d’enfer. A 3h du matin, j’étais assis dans mon fauteuil, à me tenir à la tête tellement ça me soufflait dans les oreilles."

Des cas dans toute la France

Problème: l'origine de ces infrasons est inconnue. Fabrice a contacté la sous-préfecture, la préfecture, la députée du territoire et l’Agence régionale de santé. L’ARS a effectué plusieurs relevés d’infrasons. La mairie a également engagé une acousticienne qui pointe du doigt le réseau électrique. Sauf qu’Enedis se défausse. Le gestionnaire du réseau a affirmé avoir mené une expertise indépendante il y a un an, et n’y être pour rien.

Ces habitants ont créé une association pour se défendre. Depuis, ils reçoivent des témoignages de personnes partout en France qui vivent la même chose.

Le ministère de la Santé s'était dit "sensible" au témoignage de Fabrice et ses voisins, dans un courrier datant d'il y a plus de neuf mois. De son côté, Santé Publique France a transmis un questionnaire à quelques riverains pour savoir s'ils souffrent ou non de symptômes. Le rapport ne sera rendu qu'à la fin de l'année. Personne ne semble prendre le problème à bras-le-corps et en attendant, les habitants souffrent.

Les équipes de "RMC s'engage pour vous" ont demandé des explications au ministère de la Santé, qui n'a pas été en mesure d'en fournir, et ont contacté l'Élysée. À suivre...