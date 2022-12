Souffrant d'une maladie rare, la jeune Maxine attend désespérément un don de moelle osseuse

Atteinte d'une maladie rare, Maxine (13 ans) est dans une chambre stérile d'un hôpital depuis le 24 octobre dernier. Elle attend désespérément un don de moelle osseuse.

Maxine, 13 ans, souffre d'aplasie médullaire sévère, une maladie rare qui affecte son système immunitaire. Au moindre choc, Maxine peut faire une hémorragie interne. A la moindre infection, elle peut mourir.

Depuis le 24 octobre dernier, elle est coincée dans une chambre stérile de l’hôpital de Caen. Sa sœur et ses parents sont les seuls à pouvoir lui rendre visite. "Maxine, c'est mon petit soleil, elle est avec moi depuis qu'elle est née. On est très proches, je ne peux pas la voir autrement qu'avec nous", raconte à RMC son père, Phil.

Pour guérir Maxine, il n’existe qu’un seul et unique traitement: une greffe de moelle osseuse. Et pour l’instant, aucun donneur compatible n’a été trouvé.

"Avec le traitement qu'elle a actuellement, dans le meilleur des cas, elle serait stabilisée et on ne sait pas pour combien de temps. Et puis elle est enfermée, c'est difficile pour une fille de 13 ans qui fait beaucoup de sport, qui a une vie sociale importante et est très entourée. Tout ça, elle ne sait pas quand ça va revenir", déplore son père Phil.