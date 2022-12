Dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, Nicolas Poincaré revient sur l’histoire et le combat de Viviane Lambert, la mère de Vincent Lambert, qui est décédée à l’âge de 77 ans.

Viviane Lambert, la mère de Vincent Lambert, est morte ce mardi à l'âge de 77 ans. Elle s’était battue pendant plus de dix ans pour que son fils ne soit pas euthanasié.

Vincent Lambert était un infirmier de 32 ans lorsqu’il a été victime d’un accident de voiture qui l’a laissé dans un état végétatif. Les médecins de l'hôpital de Reims se prononcent pour un arrêt des soins. Viviane Lambert et son mari s'y opposent et utilisent toutes les voies de recours. Après une interminable bataille judiciaire, Vincent Lambert est finalement “débranché” en 2019, à 42 ans. Sa mère avait alors déclaré: "Je ne me tairai pas. Jusqu'à mon dernier souffle, je dirai les choses".

Et ce qu'elle voulait dire, c'était sa vérité: que son fils a été “supprimé” et que son agonie a été épouvantable et interminable… Elle l’a racontée en détail dans un livre où elle se présentait ainsi: ni intégriste, ni passionaria, ni manipulée.

Une famille recomposée qui s’est déchirée

Viviane Lambert et son mari étaient très catholiques. Pierre Lambert était gynécologue et responsable de l’association anti-avortement "Laissez-les vivre". Il était marié et père de deux enfants. Viviane était sa secrétaire, elle-même mariée et mère de trois enfants. Mais le médecin et son assistante ont fini par tomber amoureux. Vincent Lambert est né de cette liaison extra-conjugale. Puis ses parents ont divorcé de leur première union, se sont mariés et ont eu quatre autres enfants.

C’est cette famille recomposée qui va se déchirer après l’accident. D’un côté, les parents et deux de leurs enfants qui refusent l'arrêt des soins. De l’autre, les six autres enfants et Rachel, la femme de Vincent, qui ne voulait plus d’acharnement médical.

Dans une interview à France Info en 2020, Viviane Lambert se disait déprimée, en mauvaise santé et très marquée par la division de sa famille. Elle ne voyait plus ses petits-enfants. Elle ne parlait pas non plus d’un secret de famille. Enfant, Vincent Lambert avait été agressé sexuellement par un prêtre de la fraternité Saint Pie dix, la communauté religieuse traditionaliste à laquelle appartenait ses parents.