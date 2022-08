Sécheresse: dans l'Ain, ce maire a décidé de couper l'eau du robinet 8 heures par jour

Il ne l'a pas fait de gaieté de coeur, mais face à la sécheresse, le maire d' Arboys-en-Bugey (Ain) a décidé de couper l'eau du robinet huit heures par jour. À la place, trois litres d'eau par personne et surtout, des changements d'habitude pour les habitants.

Une décision radicale qu'il n'a pas prise "de gaieté de coeur". Charles-Michel Riera, maire d'Arboys-en-Bugey (Ain) a décidé de couper l'eau du robinet 8h par jour dans son village.

L'une des trois sources qui approvisionnent la commune est totalement asséchée. "Ça passe très difficilement, il va nous falloir revoir dans nos maisons individuelles, certaines choses. Il faut absolument y arriver", souligne le maire.

L'eau n'est plus potable

Concrètement, les habitants doivent se priver d'eau de 8 h 30 à 11 h et de 14 h à 19 h. Certains ne sont pas d'accord avec cette décision.

"Ce qui m'inquiète le plus c'est de sortir des toilettes et pas avoir d'eau pour me laver les mains", s'écrie une habitante qui vit dans la commune depuis 30 ans.

Elle ajoute: "à côté de ça, ce qui m'énerve, c'est quand je vois qu'on arrose les champs de maïs. Il est foutu le maïs, alors pourquoi continuer à arroser?"

L'eau, quand elle coule, n'est d'ailleurs pas potable parce qu'elle reste bloquée dans les canalisations pendant plusieurs heures. Par conséquent, chaque habitant reçoit trois litres d'eau en bouteille par jour.

"Ça se passe relativement bien"

Isabelle, une autre habitante, approuve cette décision temporaire. "Tout ce qui est lavage de mains, on récupère l'eau dans les bassines, pour la chasse d'eau, entre autres. On adapte nos douches, on a des minuteurs sur les machines, on les fait tourner la nuit." Globalement, pour sa famille, "ça se passe relativement bien".

Au 8 août 2022, 93 départements étaient concernés par des restrictions d'eau et plus de 100 communes sont déjà privées d'eau potable.