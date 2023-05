Sécheresse : les Pyrénées-Orientales attendent l'aide du gouvernement

Alors que Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture est en déplacement ce samedi dans des Pyrénées-Orientales en état de "crise", agriculteurs et commerçants attendent toujours un geste du gouvernement

"On est au point de rupture", c'est le constat que dressait David Massot, arboriculteur avant son entrevue avec le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau. Aujourd'hui, il est contraint d'arroser "deux fois moins" ses 180 hectares de vergers depuis le passage en état de crise du département lors du 28 avril dernier.

Pour autant, il reste optimiste à l'approche des récoltes qui s'annoncent "exceptionnelles" cette année. Pour ce faire, il faut s'adapter en "limitant les temps d'irrigations et en les espaçant" tout en espérant "une pluie ou deux".

Autre mesure qui touche le département des Pyrénées Orientales depuis vendredi et les annonces de Christophe Béchu, il ne sera plus possible d'acheter des piscines hors-sol à partir du mercredi 10 mai. La décision du ministre de la Transition Écologique est un coup dur pour David Azoulay, commercial chez Irri66, spécialiste de l’arrosage, du pompage et des piscines. Les piscines hors-sol représentent aujourd'hui "10 à 15 % de son activité.

"Je pense que c'est un effet de manche. Il faut une politique ferme mais cohérente" déplore t-il. Avant d'ajouter, "ce dont on a besoin, c'est de l'eau et on est pas magiciens".

Les piscines hors-sol représentent aujourd'hui 0.15% de la consommation française et montre bien que le problème est ailleurs" pour David Azoulay. Il suggère par exemple de s'attaquer aux problèmes des fuites d'eau dans le réseau national qui représenteraient un milliard de m3 perdus par an soit 20% de la consommation.

Autre enjeu de taille, "prévention" plutôt que "répression". Face à la persistance de certains à remplir leurs piscines et arroser leurs jardins, interdire la vente de piscines hors-sol "ne va pas sauver les nappes" pour le commercial.

Marc Fesneau est en déplacement toute la journée de samedi dans lesPyrénées-Orientales afin de rencontrer les organisations professionnelles mais aussi plusieurs exploitants agricoles.