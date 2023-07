Seine-et-Marne: des délais interminables pour obtenir la carte handicapé, une cyberattaque en cause

Victime d'un accident du travail, Manon peut obtenir une carte "mobilité inclusion" en tant que "travailleuse handicapée". Sa demande a été faite, sans réponse, il y a six mois, en Seine-et-Marne. "RMC s'engage pour vous" s'est penché sur les raisons de tels délais.

Manon a 25 ans. L’année dernière, elle a été victime d’un accident dans l’imprimerie dans laquelle elle travaillait. Elle a porté un cylindre de 60 kilos et ne pouvait plus se relever après. Le poids a tassé tout le bas de sa colonne vertébrale au niveau des lombaires.

Cette ancienne championne de France de taekwondo passe près d’un an en convalescence et est contrainte de changer de métier: "C'est des douleurs tous les jours, dans le bas du dos, qui remontent dans la nuque, ça descend dans les jambes".

"Passer deux heures debout, ce n'est pas possible. Pousser un caddie de courses, attendre à la caisse, je ne peux pas: je dois m'asseoir et tout calculer", explique-t-elle.

Manon, qui enseigne aujourd’hui l’imprimerie dans un lycée à Paris, est considérée comme “travailleuse handicapée". De ce fait, elle a droit à une carte "mobilité inclusion”, qui donne la priorité à la caisse du supermarché ou pour s'asseoir dans les transports en commun. Elle a fait sa demande il y a plus de six mois et n’a toujours rien reçu.

"A 25 ans, je ne pensais pas avoir besoin de ça et c'est dur à 25 ans de demander une 'carte handicapé'. J'aimerais avoir d'autres combats", juge la jeune femme.

19.000 dossiers encore en attente

Cette demande a été faite à la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) de Seine-et-Marne. Sauf que dans ce département, une cyberattaque qui date de novembre dernier a affecté tous les services. Neuf mois plus tard, 19.000 dossiers sont encore en attente de traitement à la MDPH.

Parmi ces demandes, celle de Laurent. Cet autre auditeur de RMC a le même problème: il a fait sa demande de renouvellement de carte d'invalidité depuis un an. "Ils me disent que c'est en cours mais qu'ils ne peuvent pas faire de prolongation" de sa carte actuelle, explique-t-il.

"S'il y a quelque chose d'exceptionnel, il faut des mesures exceptionnelles. Même en ayant une cyberattaque, il faut des procédures pour traiter manuellement les dossiers", dénonce-t-il.

Après notre intervention, les dossiers de Laurent et Manon ont été quasiment réglés. La carte "mobilité inclusion" de Manon va partir à l’impression le 24 juillet et elle devrait donc la recevoir avant la fin de l’été. Si sa demande a pris autant de temps, c'est en raison "d'obstacles administratifs" selon la MDPH.

Quant à Laurent, sa demande a enfin été validée et il devrait donc recevoir le précieux sésame dans les jours à venir. Il faisait bien partie des blocages liés à la cyberattaque. Avant le piratage, le délai moyen de traitement d’un dossier à la MDPH de Seine-et-Marne était de quatre mois et demi. Il a quasi doublé, à plus de huit mois aujourd’hui.