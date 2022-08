"Si vous voulez vous suicider...": vers une caution choc de 15.000 euros pour gravir le Mont-Blanc?

Après la découverte du corps de deux alpinistes dans une crevasse du massif des Ecrins, le maire de Saint-Gervais-les-Bains a partagé sa volonté de demander une caution de 15.000 euros aux personnes qui entreprennent l'ascension du Mont-Blanc malgré les risques encourus. Sur RMC, Jean-Marc Peillex a expliqué vouloir ouvrir "un débat de fond".

"La montagne gronde et quelques alpinistes se considèrent dans un jeu virtuel". Quelques jours après la découverte du corps de deux alpinistes français retrouvés dans une crevasse du massif des Écrins (Hautes-Alpes), le maire de Saint-Gervais-les-Bains est revenu sur sa proposition d'imposer une caution de 15.000 euros à ceux qui s'aventurent dans l'ascension des Alpes malgré les risques liés aux conditions météorologiques.

"La montagne est un être vivant et on ne peut pas programmer d'aller faire l'ascension du Mont-Blanc [...] par la voie du Goûter, toute l'année dans toutes les conditions", a d'abord rappelé Jean-Marc Peillex, qui assure que "des pierres de la taille d'une voiture" chutent en raison de la fonte du permafrost.

"Si vous voulez vous suicider, donnez-nous une caution"

Le maire de la commune a déploré que certains alpinistes "en short, sac à dos et baskets" s'aventurent dans une ascension du Mont-Blanc, malgré ses avertissements ainsi que ceux du préfet de Haute-Savoie et des gendarmes sur place. Et puisqu'il n'est pas possible "d'interdire la montagne", Jean-Marc Peillex a suggéré à ceux "qui veulent se suicider" de laisser une caution.

"Si vous voulez vous suicider, donnez nous une caution de 15.000 euros, ça nous paiera les frais pour aller chercher votre cadavre, le coût d'un secours c'est 10.000 euros, et ceux pour votre sépulture, pour 5.000 euros" a-t-il déclaré.

Cette proposition "est une façon de marquer les esprits" mais doit aussi être l'occasion selon lui d'ouvrir "un débat de fond". "Est-ce que celui qui respecte les règles doit être récompensé de la même manière que celui qui les bouffonne?" s'est-il interrogé à notre antenne.

Un arrêté de fermeture de plusieurs refuges

Pour Jean-Marc Peillex, il faut adapter les règles d'accès à certains massifs. Dans la foulée, le maire a annoncé sur Twitter prendre un "arrêté de fermeture des refuges de tête rousse et du Goûter" à compter de ce vendredi, une décision prise "après concertation avec la préfecture et le président de la compagnie des guides de Saint-Gervais", a-t-il indiqué.

"Quelle tristesse d'être contraint par quelques baroudeurs sans foi ni loi à devoir prendre une décision qui ne devrait pas avoir besoin de l'être".

Cet arrêté fait suite à un communiqué publié par le maire et le préfet de Haute-Savoie le 16 juillet dernier dans lequel ils recommandaient aux alpinistes qui souhaitaient gravir le Mont-Blanc en empruntant le couloir du Goûter de différer momentanément leur ascension en raison de chutes de pierres à répétition.