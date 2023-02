Toulouse: une entreprise offre 15.000 euros à ses employés qui peinent à avoir des enfants

Une entreprise canadienne basée à Toulouse propose à tous ses employés désireux d'avoir des enfants, mais qui peinent à y parvenir, une prime de 15.000 euros pour les aider dans leurs démarches.

A Toulouse, fonder une famille peut vous rapporter 15.000 euros. Enfin, seulement si vous avez du mal à en avoir et que vous travaillez dans la bonne entreprise. En effet, c'est une société canadienne d'informatique basée à Toulouse, Osedea, qui propose à ses salariés souhaitant faire des enfants, mais n'y arrivant pas, de payer pour les soins nécessaires.

"C'est pour aider tous les parents en difficulté de fonder une famille", explique Arthur Lopez, gérant de la société Osedea à Toulouse, dans "Estelle Midi" ce mardi sur RMC et RMC Story. "Nous sommes une entreprise canadienne et le système de santé canadien n'est pas le même qu'en France. En France, on sait qu'au bout de la 4e FIV, cela coûte de l'argent. C'est là qu'intervient Osedea notamment. On veut aussi aider la communauté LGBTQ, très présente au Canada, à avoir des enfants", explique-t-il.

Les congés paternité et maternité également étendus

"On veut donner sa chance à tout le monde et aider les gens qui ont des difficultés à en avoir. Pour les parents qui ont des enfants naturellement et sans problème, nous avons d'autres programmes avec des congés paternité et maternité étendus à trois mois, payés à 100%", détaille Arthur Lopez.

Encourager la maternité, c'est aussi une politique en vigueur au Canada, un territoire immense pour seulement 38 millions d'habitants, où la pénurie de main d'œuvre est une problématique récurrente. "C'est aussi bien sûr pour soutenir et encourager nos salariés", explique le dirigeant.

L'entreprise vise ainsi l'embauche de 10 à 15 jeunes en les fidélisant grâce à ces programmes: "Ce sont des avantages incontestables", conclut-il.