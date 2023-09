38 minutes d’avion, des bolognaises végétales au déjeuner: le voyage d’Attal et Borne irrite Ruffin

En Bretagne pour la rentrée scolaire, Elisabeth Borne et Gabriel Attal ont déjeuné dans un lycée avant de reprendre l'avion pour Paris. Un déplacement express qui a irrité le député de la Somme François Ruffin.

Les ministres faisaient aussi leur rentrée, ce lundi. A l'occasion de la rentrée scolaire, la Première ministre Elisabeth Borne, le ministre de l'Education Gabriel Attal et la ministre déléguée chargée des Personnes handicapées Fadila Khattabi étaient à Liffré, près de Rennes. Au menu, interdiction de l'abaya, port de l'uniforme, et à midi, pâtes, steak et bolognaises végétales à la cantine du lycée Simone Veil de Liffré, comme l'a constaté France Bleu Armorique.

Des bolognaises végétales qui ont irrité le député de la France insoumise de la Somme François Ruffin: "Pour leur rentrée scolaire à Liffré, Gabriel Attal et Elisabeth Borne ont préféré le vol de 38 minutes en avion présidentiel au TGV d'1h30 pour Rennes. Mais heureusement, pour les photos, ils mangeront des bolognaises végétales ce midi", a-t-il ironisé pointant du doigt le "greenwashing" des ministres.

Selon des données partagées par "Flotte présidentielle", un compte sur X (anciennement Twitter) qui suit les vols des 7 avions utilisés par le gouvernement, le Falcon 7X des ministres a décollé de Villacoublay à 8h52 et a mis 38 minutes pour franchir les 382 kilomètres qui le séparent de l'aéroport de Rennes. Un vol qui a nécessité 600 kilos de carburant.

Visite express

Les ministres sont arrivés ce lundi matin à 10 heures en Bretagne. Ils ont d'abord visité une petite école à Saint-Germain-sur-Ille, un village de 907 habitants, avant de prendre la direction de Liffré et ses 8.000 habitants où ils ont été accueillis au lycée Simone Veil de la ville, un établissement ouvert il y a seulement trois ans.

C'est dans ce lycée qu'ils ont pu manger des bolognaises végétales donc, avant de reprendre l'avion pour Paris. Contacté par Le Télégramme, le cabinet de la Première ministre a justifié ce déplacement en avion évoquant "une question de timing" et de nombreuses réunions prévues ce lundi.

Entre les deux établissements, les ministres ont eu le temps de tenir une rapide conférence de presse où ils ont assuré que la rentrée se passait bien, notamment dans le domaine vestimentaire alors que le gouvernement a interdit les abayas dans les collèges et les lycées, invoquant la laïcité.