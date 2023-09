Lecture, écriture... Les "savoirs fondamentaux", priorités de Gabriel Attal pour la rentrée scolaire

Douze millions d'élèves et 850.000 enseignants reprennent le chemin de l'école ce lundi. Le nouveau ministre de l'Éducation Gabriel Attal veut mettre l'accent sur les savoirs fondamentaux, comme la lecture et l'écriture. Il mise pour cela sur une heure hebdomadaire de soutien et d’accompagnement en français ou en mathématiques.

La rentrée scolaire 2023, c'est aussi la première rentrée pour Gabriel Attal à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Le ministre s'est donné le défi de "mettre le paquet sur les savoirs fondamentaux".

Le niveau général des élèves continue de baisser et près d'un élève sur trois ne dispose pas du niveau requis en français et en mathématiques. Alors, le ministre veut agir sur la lecture, l'écriture, mais aussi dans ces deux matières. C’est l'une des premières grandes priorités pour cette rentrée 2023.

Et ça commence dès les bancs de la maternelle et du primaire. L'accent est mis sur la lecture avec deux heures consacrées à son apprentissage et sa pratique chaque jour, dans les classes de CP.

De nouvelles évaluations nationales en CM1 et 4e

Le ministre de l'Éducation insiste ensuite sur la maîtrise du français. Une priorité renforcée en CM2 avec des élèves qui devront produire chaque semaine au moins un texte écrit. Ce n'était pas le cas dans tous les établissements.

Autre annonce, la construction d'une nouvelle 6e avec une heure de soutien en français et en mathématiques et l'élargissement du dispositif "Devoirs faits" qui permet à tous les élèves de 6e d'être accompagnés quand ils font leurs devoirs. Enfin, il y a un rétropédalage pour l'heure et demie de mathématiques en première. En effet, après avoir été supprimée, elle est à nouveau obligatoire chaque semaine.

Et pour mesurer les résultats de toutes ces décisions, de nouvelles évaluations nationales seront mises en place en CM1 et en 4e.