A-t-on le droit de conduire en tongs ou en claquettes?

Avec la chaleur et l'été, certains automobilistes aimeraient bien conduire dans une tenue plus décontractée comme des tongs ou des claquettes. On démèle le vrai du faux sur cette question.

Dans la loi, aucun texte n’interdit formellement de conduire en tongs. Rien n’indique qu’il faut un type de chaussure spécifique pour conduire : boots, baskets, tongs, sandales de type Birkenstock ou encore claquettes-chaussettes.

Toutefois, le Code de la Route, dans son article R412-6, dispose je le cite que "Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent." L’essentiel, c’est donc de savoir rester maître de son véhicule, en baskets ou en tongs.

Une sanction à l'appréciation des forces de l'ordre

Pourtant, on peut tout de même être verbalisé parce que les forces de l’ordre peuvent se baser sur ce passage du code de la route et considérer que ce type de comportement empêche d’exécuter correctement les manœuvres de conduite. C’est donc l’appréciation du gendarme ou du policier qui fera la différence, et aussi votre capacité de persuasion.

En cas de verbalisation, vous risquez une amende forfaitaire de 35 euros, sans retrait de point, et parfois une immobilisation du véhicule si vous n’avez pas de chaussures de rechange. C’est 200 euros d’amende en Espagne, où la pratique est là-bas interdite.

Un risque accidentogène?

Sachez quand même que conduire en tongs ou en claquettes représente un danger réel, prudence : plusieurs automobilistes ont déjà percuté un véhicule devant eux parce que leur sandale s’est coincée sous la pédale. Conduire pieds nus est considéré comme un peu moins dangereux en théorie, à condition de ne pas laisser ses chaussures sous les pédales, et surtout de ne pas oublier qu’un pied n’a pas la même résistance qu’une chaussure…

Puis, en cas d’accident et de litige devant un tribunal, porter des tongs peut jouer en votre défaveur, si votre responsabilité est engagée. D’ailleurs les assurances peuvent lourdement vous sanctionner en cas d’accident "avec tongs", car ce comportement est alors considéré comme une faute ayant entravé la conduite, vous risquez donc de ne pas être indemnisé.