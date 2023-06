"Ça peut coûter des millions d'euros": de plus en plus de conducteurs roulent sans assurance

Le nombre de conducteurs responsables d'accidents alors qu'ils circulent sans assurance a explosé en cinq ans. Pourtant, le risque est grand car rouler sans être assuré peut coûter parfois très cher.

C'est un constat alarmant. Selon le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), de plus en plus de conducteurs roulent sans assurance. Ainsi, en 2021, 5% des véhicules impliqués dans des accidents corporels n'étaient pas assurés, c'est 44% de plus en cinq ans.

"En 2022, on a recensé près de 8.000 blessés et 150 morts causés par des conducteurs non-assurés", alerte Julien Rencki, directeur général du FGAO, dans "Apolline Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story, évoquant la même année 3,5% d'accidents en plus provoqués par des non-assurés par rapport à 2021.

La moitié de ces accidents sont causés par des moins de 30 ans. Une surreprésentation des jeunes qui s'explique notamment par le coût élevé de l’assurance pour les conducteurs novices, jusqu'à 1.000 euros par an en moyenne.

L'un des départements les plus touchés, c'est le Val-de-Marne, où cette pratique de rouler sans assurance est fréquente chez les jeunes conducteurs. À l'Hay-les-Roses justement, Léo, 19 ans, reconnaît sans problème avoir déjà roulé sans assurance pour son scooter: "J'ai roulé un mois et demi à mes risques et périls".

"J'ai voulu faire assurer ma voiture, c'était plus de 100 euros par mois"

Ouvrier dans le BTP, il trouvait l'assurance trop chère, et a bravé l'interdit cet hiver pour continuer de travailler: "Quand on croise la police, on ne conduit pas normalement, on conduit prudemment, en stress total". Rattrapé par la peur de se faire pincer, ce jeune conducteur a fini par prendre une assurance à 40 euros par mois.

Anis, jeune conducteur, a fait le même choix, mais a longtemps roulé sans, ulcéré par les prix pratiqués. "J'ai voulu faire assurer ma voiture et on m'a dit que c'était plus de 100 euros par mois. On sort du permis, on sait conduire, je ne comprends pas pourquoi les assurances ne font pas confiance", déplore-t-il.

Pourtant, ne pas souscrire à une assurance peut s'avérer très dangereux et très cher, prévient Olivier Moustacakis, cofondateur d'Assurland, un comparateur: "C'est une folie pure de ne pas s'assurer car si vous causez un accident, les sommes peuvent atteindre des millions d'euros. Pour avoir évité de dépenser 1.000 euros (par an) en moyenne pour assurer votre véhicule, vous pouvez vous trouver à devoir rembourser les sommes versées à la victime parce que vous n'étiez pas assuré".

Des prélèvements sur salaire à vie pour les non-assurés

"En cas d'accident, on va indemniser la victime puis se retourner contre l'auteur de l'accident pour demander de rembourser les sommes versées et cela peut atteindre des millions d'euros", avec parfois des prélèvements sur salaire à vie, met en garde Julien Rencki.

Quant aux prix élevés des assureurs, le directeur général du fonds de garantie assure qu'ils sont obligés d'assurer en fonction du risque. "Les jeunes sont ceux qui causent le plus d'accidents, il n'est pas illogique qu'il y ait une tarification différente. Néanmoins, ça n'est pas satisfaisant parce que cela conduit un certain nombre de jeunes à faire l'impasse sur l'assurance", tempère-t-il.

Pour trouver l'assurance la plus compétitive possible, Olivier Moustacakis conseille de ne pas hésiter à faire jouer la concurrence. Aujourd'hui, conduire sans assurance est un délit passible d'une amende allant jusqu'à 3.750 €.