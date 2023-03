Essence: "Nous avons 3-4 mois de stocks stratégiques, nous les utilisons" assure Agnès Pannier-Runacher

Dans "Apolline Matin" ce vendredi sur RMC et RMC Story, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher assure l'Etat a "trois à quatre mois de stocks stratégiques" de carburants. Ils sont utilisés depuis début mars pour faire face aux grèves et aux blocages dans les dépôts et les raffineries.

Les grèves et les blocages contre la réforme des retraites ont des impacts sur les stations-service. Dans le Sud-Est et l'Ouest de la France, plus de 40% sont en rupture d'au moins un carburant. Et l'Etat procède à des réquisitions dans certains lieux, comme à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) en début de semaine et désormais à Gonfreville, en Normandie. Dans "Apolline Matin" ce vendredi sur RMC et RMC Story, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher assure que l'Etat a "trois à quatre mois de stocks stratégiques" et qu'ils sont utilisés depuis début mars.

"On a demandé aux opérateurs d’augmenter les stocks en décembre et notre niveau de stocks est très élevé, explique-t-elle. Nous libérons des stocks stratégiques depuis début mars. Nous libérons les blocages où sont les stocks. 15% des stations-service sont en rupture d’un ou plusieurs produits, donc 85% fonctionnent bien au niveau national. Trois régions sont plus en difficulté, Bretagne, Pays de Loire, Paca. Le pourtour de l’Occitanie proche de la mer, un peu aussi."

"Le sujet, ce n’est pas les stocks, c’est la logistique"

"Nous avons les pétroliers qui s’emploient à continuer à approvisionner et on n’a qu’une dizaine de dépôts bloqués sur 200, ajoute Agnès Pannier-Runacher. A Gonfreville, le pompage a démarré tout à l’heure, ça se passe bien depuis tout à l’heure. Ce sont des réquisitions ultra ciblées, on parle de trois à quatre personnes toutes les huit heures. Ce sont vraiment dans les situations ultimes de blocages que nous mettons en place des réquisitions. Le pompage permet d’approvisionner la région Ile-de-France. C’est un pipeline très puissant. La meilleure façon d’approvisionner les stocks intermédiaires, c’est dans ces pipelines."

Mais ces stocks stratégiques seront-ils suffisants? La ministre se veut rassurante. "On a trois à quatre mois de stocks sur l’ensemble de la France, qui sont pilotés par les professionnels et l’Etat, assure-t-elle. Aujourd’hui, nous les utilisons pour faciliter la vie des professionnels. Ils sont encore très bien remplis. Il y a trois à quatre mois de stocks sur l’utilisation du carburant. Le sujet, ce n’est pas les stocks, c’est la logistique. Nous demandons aux préfets de suivre la situation. Il y a des tensions dans certains départements." Agnès Pannier-Runacher "comprend la lassitude" des automobilistes qui attendent à la pompe mais demande "à ceux qui n'en ont pas besoin" de "ne pas perdre de temps à la station-service", pour "ne pas rajouter de la demande à la demande".