Faudrait-il tester une zone de silence dans les trains comme en Belgique?

Dormir, lire, méditer... Pour ceux qui le souhaitent, une "zone de silence" est expérimentée dans certains trains belges du 24 janvier au 31 mai 2023. Objectif: étudier si cette zone est appréciée, pour éventuellement la proposer de façon définitive.

Des personnes qui parlent trop fort au téléphone, d'autres qui écoutent la musique à une intensité trop élevée ou encore des enfants qui crient en jouant: ils agacent certains voyageurs qui voudraient pouvoir dormir ou être dans le calme dans les trains. En Belgique, une "zone de silence" est expérimentée dans plusieurs trains depuis le 24 février.

Dans cette voiture, le calme règne. Il y est recommandé de ne pas parler à voix haute, ni de téléphoner, de limiter le volume de son casque et de mettre son téléphone en mode silencieux. Pour ceux qui souhaitent parler avec leurs proches ou pour les enfants qui jouent un peu plus bruyamment, ils sont "invités à prendre place dans toutes les autres voitures du train", explique la SNCB.

Pour le moment, une première voiture avec une zone de silence circulera entre Eupen et Ostende. Dans les prochaines semaines, tous les trains de cette ligne en seront équipés, "de même que les trains de la relation Luxembourg-Bruxelles".

7 voyageurs sur 10 apprécient l'idée

L'expérimentation va durer jusqu'au 31 mai 2023. Durant ces quelques mois, la SNCF va récolter les avis des voyageurs qui utilisent cette zone afin de savoir s'il serait opportun de les implanter de manière définitive. Cela concerne ces deux lignes, mais aussi "éventuellement d'autres trains où la capacité le permettrait".

"Selon une enquête menée par la SNCB auprès d’usagers réguliers et moins réguliers du train, 7 voyageurs sur 10 apprécient l’idée et 30% affirment qu’ils prendraient le train plus fréquemment si une zone silencieuse était proposée. Toujours selon cette enquête, un voyageur sur trois a déclaré avoir déjà été dérangé par le bruit d’autres voyageurs à bord du train", explique la SNCB sur son site internet.

En France, ce concept n'existe pas. En revanche, il est présent en Suisse, Autriche, Pologne, Pays-Bas ou encore en Allemagne.