"Je n'ai pas honte et je ne l'ai pas volé": ce conducteur de métro prend sa retraite à 51 ans

Chauffeur de métro à la RATP, Philippe va pouvoir prendre une retraite anticipée avec une décote. Mais pas question pour autant de lâcher les autres, il compte bien continuer à manifester contre la réforme des retraites du gouvernement.

Malgré la mobilisation contre la réforme des retraites, le gouvernement (et une majorité de retraités) caresse toujours le rêve de faire travailler les Français plus longtemps, jusqu'à 64 ans au moins.

La réforme doit également enterrer certains régimes spéciaux. C'est ce qu'on notamment voté les sénateurs, mettant fin ainsi à plusieurs d'entre eux, sauf sans trop de surprise à leur propre régime. En revanche, les nouveaux énergéticiens et employés de la RATP recrutés dès septembre 2023 seront désormais affiliés au régime commun.

600 euros de décote

En attendant, certains profitent de clauses pour partir plus tôt. C'est le cas de Philippe, conducteur de métro qui sera à la retraite en août prochain, à 51 ans et 8 mois. "Je serai à la retraite avec une décote", raconte-t-il ce lundi sur le plateau des "Grandes Gueules".

"Je n'ai pas honte et je ne l'ai pas volé. Je mérite, contrairement à ce que certains peuvent penser. J'ai quitté l'Auvergne à 19 ans pour trouver du travail et je pensais déjà à ma retraite. Quand on m'a dit que je pouvais partir plus tôt, je l'ai fait", explique-t-il sur RMC et RMC Story.

En août, il doit donc partir avec 1.900 euros mensuels de retraite, avec une décote de 600 euros. Et il envisage de manifester ce mardi, s'étonnant qu'on oublie d'évoquer les régimes spéciaux des sénateurs, qui ont une caisse de retraite autonome.

"Je ne vais pas profiter longtemps"

Malgré son départ anticipé, il craint de ne pas rester à la retraite bien longtemps. "Je ne vais pas profiter longtemps de ma retraite à cause de ce que j'ai respiré depuis 30 ans. Ça m'étonnerait que je sois centenaire, j'ai déjà perdu énormément d'amis partis à la retraite à 56, 58, 60 ans et à 62, 63 ans, au revoir monsieur. Moi j'aimerais bien profiter de mes petits-enfants et voyager un peu avec mon épouse", raconte Philippe.

Quant à la grève, il prévoit un mouvement sur la durée. "Je pense que cela va bloquer et qu'on est capables de bloquer un petit peu", prévient le conducteur de métro. À la RATP et à la SNCF, le trafic mardi s'annonce déjà très perturbé. Et dans les écoles, on attend plus de 60% de grévistes.