Grève SNCF: comment obtenir le remboursement à 200% en cas d'annulation de train

Chaque voyageur dont le train a été supprimé dans le cadre de la grève à la SNCF en ce week-end de Noël bénéficiera d'un bon d'achat équivalent à deux fois le montant du billet, a annoncé mercredi la SNCF. Ce sera le cas même si le billet a été échangé contre un autre.

Fortes perturbations sur les rails ce week-end. Trois trains sur cinq en circulation en ce week-end de Noël et la galère assurée pour ceux qui veulent passer les fêtes en famille. Les contrôleurs de la SNCF sont en grève pour réclamer notamment des augmentations de salaire. Au total, ce sont près de 200.000 usagers qui sont concernés par les suppressions de trains.

Mais pour dédommager les voyageurs, la SNCF a annoncé un remboursement à 200% pour tous les usagers dont le train est annulé, qu'ils aient échangé leur billet ou annulé leur voyage. Soit un bon d'achat de deux fois la valeur de leur billet.

Que le train soit un TGV ou un Ouigo, les usagers peuvent bénéficier d'un bon d'achat si leur train est supprimé, et ce même si votre voyage était non échangeable et non remboursable.

Valable même pour les billets échangés

Pour recevoir ce bon d'achat de la valeur du prix du billet, il faudra remplir un formulaire mis en ligne dans les prochains jours. Les voyageurs pourront en bénéficier même s’ils ont échangé leur billet.

En revanche, si vous ne souhaitez plus voyager en train, ou que vous n'avez pas trouvé de place, vous pouvez demander, en plus, le remboursement de votre billet. Et cet argent-là, vous le recevrez sur votre compte bancaire. Il s'agit d'une démarche distincte. Il faut comme d'habitude passer par l'application SNCF Connect ou une agence en gare en fonction du lieu d'achat du ticket. Attention cependant, il ne faut pas annuler soi-même le billet, sinon cela compliquera la démarche.