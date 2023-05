Île-de-France: 500 usagers des transports en commun attendent toujours leur remboursement

INFO RMC. Après avoir annoncé le remboursement d'un demi mois d'abonnement en raison des nombreux problèmes sur ses lignes de métro et de RER, Île-de-France Mobilités peine à dédommager certains usagers qui évoquent un parcours du combattant pour récupérer leur argent.

Ils sont 10 millions de Franciliens à prendre chaque jour les transports en commun, des transports en commun qui fonctionnent plus ou moins bien. Et l'année dernière, c'était plutôt "moins" que "plus". Résultat: la société qui gère le réseau, Île-de-France Mobilités, a décidé de dédommager les usagers, à hauteur d’un demi-forfait mensuel, soit 37,60€. Les heureux élus avaient jusqu’au 20 avril pour se manifester.

C'est le cas de Sarah, éligible au dispositif mais qui malgré tous ses efforts, n'a jamais réussi à faire sa demande. "J'essaye, je mets tous les identifiants comme il faut et je reçois un message qui me dit que cela ne marche pas, que je dois appeler un autre numéro. Ce numéro, je vais l'appeler une bonne dizaine de fois à toutes les heures de la journée. À ce numéro, on va me dire qu'il y a trop de demandes et que mon appel ne peut pas aboutir et ça raccroche sans sonner", raconte-t-elle à RMC.

Sarah envoie alors des mails au service client. Pas de réponse, jusqu’à la semaine dernière. Île-de-France Mobilités lui explique qu’ils ont bien reçu sa réclamation mais que "la période de demande de remboursement est terminée, il n’est plus possible de déposer de nouveaux dossiers". Sarah ne verra donc jamais la couleur de son remboursement, alors qu’elle avait fait les démarches en temps et en heure.

Et Sarah n'est pas la seule. Selon les informations de RMC, au moins 500 personnes attendent encore leur dédommagement et ont déposé une réclamation.

Une volonté de décourager les usagers?

C'est justement pour éviter ces ratés que l’Association des usagers des transports avait demandé l’automatisation des remboursements. Pour tous les voyageurs, sans qu’ils n’aient besoin d’en faire la demande. Mais Ile-de-France Mobilités a dit non, avançant un argument technique. Un argument peu convaincant pour Michel Babut, le vice-président de l’Association des usagers des transports.

"Le fait de rendre le dédommagement automatique aurait un inconvénient pour IDF Mobilités, c'est qu'il faudrait dédommager tous les usagers, alors que leur demander d'en faire la demande réduit évidemment le nombre de demandeurs", note-t-il. "Soit c'est une volonté délibérée pour décourager les demandeurs, soit c'est une lourdeur administrative de l'organisme en question", ajoute Michel Babut.

Sur les 3,4 millions d'usagers éligibles, à peine la moitié ont fait leur demande de remboursement. Ça représente 50 millions d’euros dépensés pour Île-de-France Mobilités.

Contacté, Île-de-France Mobilités maintient que l'automatisation des dédommagements n’est pas possible à mettre en place, notamment parce que certains voyageurs sont anonymisés dans leurs fichiers. Par ailleurs, Île-de-France Mobilités explique qu’elle n’enregistre pas les déplacements des usagers.

Pour ce qui est des réclamations, Île-de-France Mobilités se donne jusqu’au 19 mai pour traiter ces dossiers, et dit travailler d’arrache-pied pour que chaque abonné puisse être dédommagé au plus vite. Sarah en fait partie. Et grâce à l'intervention de RMC, sa demande de remboursement sera examinée.

