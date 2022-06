La Suisse ferme son espace aérien après une énorme panne informatique

La Suisse a annoncé ce mercredi la fermeture de son espace aérien, après une énorme panne informatique chez le contrôleur aérien Skyguide.

Pas d'avion dans le ciel de la Suisse. L'espace aérien suisse est fermé "jusqu'à nouvel ordre" après une panne informatique majeure chez Skyguide, le service suisse du contrôle aérien.

"Les services suisses de la navigation aérienne Skyguide ont connu un incident technique aux premières heures de la matinée, ce qui a entraîné la fermeture de l'espace aérien suisse au trafic pour des raisons de sécurité, indique l'organisme dans un communiqué. Cette fermeture de l'espace aérien restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Skyguide regrette cet incident et ses conséquences pour ses clients, ses partenaires et les passagers des aéroports de Genève et de Zurich, et travaille d'arrache-pied à une solution."

(Plus d'infos à venir)