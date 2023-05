"Le poids des véhicules n'est pas anodin": le stationnement sera plus cher pour les SUV à Lyon

La mairie de Lyon va faire payer plus cher le stationnement pour les SUV à partir de 2024. Le prix dépendra désormais de critères écologiques et sociaux. Une décision qui pourrait inspirer plusieurs autres villes, dont Paris, mais qui ne passe pas pour certains automobilistes.

Les propriétaires de grosses voitures, plus polluantes, payeront plus à Lyon. En 2024, la ville de Lyon va faire évoluer ses tarifs de stationnement. Ils dépendront de critères écologiques et sociaux, comme le poids des véhicules et le fait qu’ils soient polluants. Elle prévoit d’abandonner le tarif unique actuel, un abonnement mensuel de 20 euros pour les résidents, au profit de trois formules. La première, à 15 euros par mois pour les foyers les plus modestes, et les petites citadines. Pour les véhicules thermiques entre 1 et 1,725 tonne ou les hybrides rechargeables, il faudra débourser 30 euros par mois. Enfin, les véhicules les plus encombrants et les plus lourds, les SUV, devront payer 45 euros par mois.

Un tarif différencé appliqué aux locaux comme aux visiteurs

Le même principe sera appliqué aux "visiteurs". "Pour les véhicules extérieurs, on estime que 75% des véhicules seront dans la catégorie standard et 5% seront en tarif majoré", explique l'adjoint au maire de Lyon en charge des mobilités, Valentin Lugenstrass, dans "Apolline Matin" sur RMC et RMC Story. La grille exacte n'est pas encore définie mais "la plupart des véhicules électriques seront automatiquement dans la tarification réduite".

"L'objectif est d'envoyer le signal que le poids des véhicules n'est pas anodin ou neutre", indique l'élu, qui note que "90% des gens ne viennent pas en voiture sur Lyon".

Il explique aussi cette mesure par l'occupation de l'espace public plus grosse pour un SUV que pour une citadine, notamment sur les places de stationnement.

"Ce n'est pas parce que j'ai un SUV que j'ai les moyens"

Chez certains automobilistes lyonnais, la décision fait grincer des dents. Président de l'association des commerçants Lyon Côté Croix-Rousse, Patrick Tiffon, estime que "cette nouvelle mesure va faire fuir davantage nos clients". Jonathan, propriétaire d'un SUV thermique, "n'est pas trop d'accord avec cette idée": "Ce n'est pas parce que j'ai un SUV que j'ai les moyens. C'est parce que j'avais besoin de plus de place qu'un petit véhicule, tout simplement".

Jean-Claude a lui aussi un SUV et l'annonce d'emblée: il ne changera pas de véhicule pour cette raison: "On encaisse, c'est ce qu'on fait toujours".

"C'est une manière de prendre de l'argent à nouveau", grince-t-il.

Une idée que réfute l'adjoint aux mobilités lyonnais. "Le stationnement nous rapporte actuellement 20 millions d'euros par an. Les recettes seront identiques avec cette nouvelle tarification", explique Valentin Lugenstrass.

Paris pourrait suivre

Après Lyon, Paris pourrait suivre, et faire payer plus cher les SUV. "Il n'y a pas de raison de ne pas les faire payer un peu plus que des véhicules plus légers, plus adaptés à la ville et à la situation climatique" juge David Belliard, adjoint EELV à la mairie de Paris, en charge des Transports.

"Est-ce qu'on a besoin d'un 4x4 dans le centre de Paris où vous avez toutes les infrastructures pour marcher, pour faire du vélo? On n'est pas au milieu du Sahara!", tance l'élu écologiste.

Outre la capitale, Bordeaux (Gironde), Colombes (Hauts-de-Seine) et Grenoble (Isère) envisagent aussi de taxer d'avantage le stationnement des SUV dans les prochains mois.