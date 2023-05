Les prix de l'essence à leur niveau d'avant la guerre en Ukraine partout en Europe sauf... en France

Dans les stations-service française, les prix de l'essence peinent à retrouver leur niveau d'avant la guerre en Ukraine. Une exception française alors qu'en Europe, les stations-service ont retrouvé leur niveau de prix de début 2022.

Les prix de l'essence baissent. Le cours du baril de pétrole a retrouvé son niveau d'avant le début de la guerre en Ukraine. Partout en Europe, les prix à la pompe ont retrouvé leurs niveaux d'avant février 2022. Le prix d'un litre de sans-plomb hors taxe est de 81 centimes en Italie et 88 centimes en Espagne. Une bonne nouvelle pour les habitants du vieux continent sauf pour... Les Français!

La France est le seul pays qui n'est pas touché par l'embellie de la situation dans les stations-services, où le prix d'un litre de sans-plomb hors taxe est de 93 centimes. Une exception liée à plusieurs facteurs notamment les grèves contre la réforme des retraites.

"Les raffineries qui ont été totalement ou partiellement arrêtées ont donc arrêté de produire et il faut reconstituer les socles. Cela veut dire qu'on a été obligé d'aller en chercher ailleurs et le temps de retrouver le flux de fabrication française, cela peut expliquer les quelques centimes de différence", assure à BFMTV Francis Pousse, président de la branche stations-essence chez Mobilians une organisation patronale, qui défend les intérêts des entreprises de la distribution et des services de l’automobile.

Les marges des distributeurs dans le viseur

Mais ce n'est pas le seul facteur. Il faut aussi prendre en compte les taxes imposées sur l'essence par l'Etat français comme le certificat d'économie d'énergie à but environnemental, qui a augmenté depuis le 1er janvier et qui est répercuté sur le prix à la pompe.

Enfin, il y a les marges réalisées par la grande distribution, qui vendent en bout de chaîne l'essence, qui ont augmenté, de l'aveu même du président de Système U, Dominique Schelcher. Les enseignes cherchent moins à tirer les prix vers le bas.

"Il y a des gens qui se goinfrent", déplore sur le plateau des "Grandes Gueules", l'ancien patron du Raid Bruno Pomart. Même son de cloche pour l'avocat Charles Consigny qui estime que la grande distribution "a profité de la crise récente pour augmenter ses prix partout sous couvert d'inflation et de crise internationale". Il appelle Bruno Le Maire le ministre de l'Economie a convoquer les distributeurs et leur "tirer les oreilles".