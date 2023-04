"Il a inventé la journée de 27h": la parution d'un nouveau livre de Bruno Le Maire fait réagir

Bruno Le Maire a annoncé la parution de son second roman, son cinquième livre en cinq ans à la tête du ministère de l'Economie. Certains s'étonnent que le ministre trouve le temps d'écrire et publier.

Un véritable stakhanoviste de l’écriture ! Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a fièrement annoncé ce mercredi la parution de son nouveau livre, "Fugue Américaine" son second roman, portant à cinq le nombre d’ouvrages publiés en quatre ans seulement.

Et c’est là que le bât blesse. De nombreuses voix se sont émues sur les réseaux sociaux du rythme d’écriture du ministre de l’Économie, Libération notant qu’en cinq ans au ministère de l’Économie, Bruno Le Maire aura écrit plus de pages que l’écrivain Michel Houellebecq notamment (1.312 pages pour le ministre, 1.088 pour l’écrivain).

Le député LFI Thomas Portes a taclé le mépris du ministre: "L’inflation explose, des millions de personnes n’arrivent plus à manger, remplir leur frigo, payer leur loyer. Le pays est en lutte contre la réforme des retraites. Pendant ce temps le ministre Bruno Le Maire écrit des romans. Jusqu’au bout ils nous jettent leur mépris au visage", a-t-il lancé sur Twitter.

La littérature, "un besoin" pour le ministre

Dans la foulée, Bruno Le Maire s’est justifié dans la foulée: "Je suis dédié au service des Français mais j'ai aussi appris à veiller à mon équilibre personnel. Deux choses ne sont pas négociables: passer du temps avec mes proches et cultiver ma passion", a répondu le ministre ce jeudi sur Twitter.

"Certains vont dans les musées, les cinémas, les salles de concerts, les stades de foot. D'autres jardinent ou font de la randonnée. En ce qui me concerne j'écris", a poursuivi le ministre. "La littérature me permet de m'évader de la vie quotidienne (...), c'est un besoin qui vaut la peine de se lever plus tôt, de se coucher plus tard, d'y consacrer ses week-ends et ses vacances", a-t-il ajouté.

"Une opération de communication pour se montrer sous un jour présidentiable"

La sortie du livre n'a pas manqué de faire réagir ce jeudi sur le plateau d'"Estelle Midi", sur RMC et RMC Story. "Le livre a dû lui demander beaucoup de travail, ce qui veut dire qu'il n'était pas à 100% à son job de ministre de l'Economie", estime Thierry Moreau, qui raconte avoir travaillé à Matignon et avoir vu des ministres travailler "20h sur 24, week-ends compris".

"Je ne peux pas croire qu'il n'a pas écrit ce livre, en partie, sur son temps de ministre. C'est une opération de communication pour se montrer sous un jour présidentiable, pour dire 'je suis un surhomme, je suis un écrivain, un érudit, un lettré". Il a inventé la journée de 27h", ajoute-t-il.

Daniel Riolo lui, ne voit pas le problème: "Vous vous mêlez de la vie des gens, vous voulez qu'un ministre reste enfermé du matin au soir, qu'il ne parte pas en vacances qu'il mange des yaourts toute la journée. Vous me révoltez, vous êtes des dictateurs", a-t-il lancé, très remonté, à l'ensemble du plateau.

Ce n'est pas la première fois que le livre d'un ministre fait couler de l'encre. En six ans à la tête du pays, ils sont 12 ministres et secrétaires d'Etat d'Emmanuel Macron à avoir écrit des livres. La palme revient à Marlène Schiappa et ses dix livres, soit deux par an. Des productions en plein mandat qui agaceraient le président de la République, pour un succès limité, l'avant-dernier livre de Marlène Schiappa par exemple, s'étant écoulé à seulement 64 exemplaires.