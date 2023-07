"Les trains sont pleins": pourquoi le chiffre d'affaires de la SNCF est en hausse malgré les grèves

La SNCF a rendu des résultats positifs ce jeudi avec un chiffre d'affaires en hausse au premier semestre 2023. Une hausse qui s'explique par des prix et une fréquentation plus élevés.

Malgré l'année compliquée, les finances de la SNCF résistent. L'inflation et les grèves contre la réforme des retraites ont limité le bénéfice du groupe, divisé par six en un an. Mais ses résultats au premier semestre 2023 restent positifs. Le chiffre d'affaires est en hausse de 2,2%.

Une augmentation qui s'explique d'abord par de meilleures ventes. 5 à 10% de voyageurs de plus sur les rails par rapport à l'année dernière, selon Yves Crozet, économiste des transports.

"Les trains sont pleins. Les Français ont une grande affection actuellement pour les voyages en général", contate-il.

"Il y a ce qu'on appelle un voyage de revanche, C'est-à-dire que les Français, qui n'ont pas pu voyager beaucoup pendant la pandémie, se rattrapent", explique l'économiste.

"Si les voyageurs se plaignent mais qu'ils sont toujours dans les trains, la SNCF n'a pas de raison de baisser les prix"

Autre explication, les voyageurs paient leurs billets plus cher. 8% d'augmentation en un an selon l'Insee. Mais le chiffre d'affaires de la SNCF est plombé, malgré tout, par l'explosion des coûts pour l'entreprise, de l'électricité et des grèves, qui lui ont coûté près de 500 millions d'euros. Les prix des billets ne devraient donc pas baisser à nouveau.

"Il ne faut pas que les voyageurs espèrent grand chose. La SNCF, c'est un commerçant comme les autres, si les voyageurs se plaignent mais qu'ils sont toujours dans les trains, la SNCF n'a pas de raison de baisser les prix", analyse Yves Crozet.

Pourtant, elle le devrait, martèle la Fédération des associations d'usagers de transport. Selon elle, les billets restent trop chers et l'offre de trains insuffisante.