TGV : la SNCF "réfléchit" à un relèvement des plafonds des prix des billets avec une carte Avantage

Le patron de TGV-Intercités, Alain Krakovitch, invité de la Matinale Week-End de RMC ce samedi, a annoncé qu'un relèvement des plafonds des prix des billets avec une carte Avantage est à l'étude pour la fin de l'été.

Le prix de votre billet de train va, peut-être, bientôt augmenter. Le directeur des réseaux TGV-Intercités chez SNCF Voyageurs, Alain Krakovitch, a expliqué dans la Matinale Week-End de RMC que la compagnie ferroviaire "réfléchit" à une hausse du plafond du prix des billets de TGV avec une carte Avantage, tout en expliquant qu'aucune "décision n'a été prise à ce sujet-là".

Celle-ci permet, depuis son lancement en juin 2021, de circuler, en seconde classe, pour maximum 39 euros sur un trajet inférieur à 1h30, 59 euros pour un trajet entre 1h30 et trois heures, et 79 euros pour un trajet de plus de trois heures. Plusieurs médias évoquaient, vendredi, une hausse de dix euros de ces tarifs.

Augmentation des coûts et achat de trains

Pour justifier une telle possibilité, Alain Krakovitch évoque l'augmentation des coûts (+13% entre 2022 et 2023, selon lui, "à cause de l'inflation et particulièrement celle de l'énergie") et le besoin pour SNCF de "dégager des bénéfices si on veut pouvoir acheter des trains."

"On veut continuer à (acheter des trains) encore plus. On veut aussi prolonger la vie de nos trains. C'est la meilleure solution pour faire baisser les prix."

SNCF a limité la hausse du prix des billets, jusqu'à la fin de l'été, à 5%, avec un bouclier tarifaire et avait déjà annoncé, à la fin de l'année dernière, réfléchir à une hausse à la fin de ce dispositif tarifaire.