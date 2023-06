"Personne n'assume": à cause des ruptures de stock, il attend un phare de voiture depuis trois mois

Nadia et Eddy ont eu un petit accident de voiture en mars dernier. Depuis trois mois, leur voiture est immobilisée car le phare défaillant n'est pas disponible en pièce détachée. Carrossier et constructeur se renvoient la balle.

Eddy et Nadia habitent tous les deux sur les hauteurs de Nice (Côte-d'Azur), dans le quartier de Saint-Pierre de Féric. Chaque matin, Nadia descend de la colline, au volant de sa Dacia Sandero, pour se rendre au travail, et doit emprunter une petite route étroite.

Le passage à deux voitures est délicat: il faut bien serrer sur le bas-côté, pour que les deux voitures ne s'entrechoquent pas. Mais en mars, Nadia n'a pas pu éviter la voiture qui lui a foncé dedans. L'accident est léger mais une partie du pare-chocs avant est abîmé.

Une photo de l'accident de la Dacia de Nadia, en mars 2023, à Nice (Côte-d'Azur) © DR / RMC

La voiture immobilisée

Le couple emmène rapidement la voiture chez le carrossier du coin, qui réussit à tout réparer. Ou presque. En effet, il manque une dernière pièce, qui bloque la remise en marche de la voiture: un phare. "Dacia répond au garagiste que ce sera en début d'année 2024. C'est inaudible pour nous" explique Eddy, en colère, au micro de RMC.

"On se retrouve sans véhicule, juste pour un phare. Dans le passé, sous une semaine, on avait le phare. Je ne demande pas de changer le véhicule, de refaire le véhicule de A à Z, mais de livrer un phare. On avait pris le véhicule avec l'assistance, la garantie, la maintenance pour être tranquille cinq ans, et personne n'assume" raconte-t-il.

Eddy et Nadia sont paniqués car tant que la pièce n’est pas reçue, la voiture est immobilisée. Le véhicule doit, en effet, passer le contrôle technique pour sortir du garage. Le réparateur a été clair: "si le phare cassé n’est pas changé, ça ne passera pas".

Des pièces en tension

Il y a urgence car, de plus, le garagiste ne peut plus leur prêter de voiture de remplacement. Enfin, Eddy et Nadia perdent de l’argent car ils paient toujours 200 euros d’assurance et de loyer pour cette Dacia en location, alors même qu’ils ne peuvent pas l’utiliser.

Plusieurs pièces détachées comme ce phare sont en tension, a expliqué Dacia à RMC. En cause, des “problématiques conjoncturelles internationales”. En d'autres termes, la pandémie de Covid-19 puis la guerre en Ukraine ont provoqué des pénuries et des ruptures de stock qui, visiblement, ne sont pas réglées.

Pourtant, il y a bien des Dacia Sandero neuves qui sortent d'usine avec un phare gauche. Mais la filiale du groupe Renault explique que ce n'est pas le même circuit de fabrication pour ces pièces entre les voitures neuves et les pièces détachées.

Livraison d'ici la fin de la semaine

Le carrossier qui a réparé la voiture d'Eddy et Nadia nous assure que le groupe Renault refusait de prendre sa commande puisque la pièce n’était pas disponible. Le constructeur, de son côté, nous répond que le carrossier aurait dû passer commande quand même.

À la suite de l'intervention de l'équipe de "RMC s’engage pour vous", les deux interlocuteurs se sont téléphonés et la commande est désormais bien passée. Dacia, qui n’était pas capable jusqu’à présent de donner un délai de livraison, a même mis le turbo puisque le phare de Eddy et Nadia a été expédié mercredi et devrait arriver chez le carrossier d’ici la fin de la semaine. En guise de geste commercial, Dacia a même annoncé que les trois derniers mois de location longue durée de la voiture vont être remboursés au couple.