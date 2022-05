Pont de l'Ascension: comment éviter les bouchons sur la route

Bison Futé voit rouge dès ce mercredi et pour la journée de jeudi. La circulation sera très dense pour sortir d'Ile-de-France, notamment.

Comment éviter les bouchons qui s'annoncent en ce long week-end de l'Ascension? Le trafic devrait être très dense dès ce mercredi notamment sur l'A13 et l'A7, selon Bison Futé. Mais pas de solution miracle pour éviter de se retrouver coincé sur la route, à part… partir la nuit.

"Il n'y a pas de bouchon entre 1h et 5h du matin mais c'est le plus dangereux. Le plus simple serait peut-être de partir vers 2h du matin et de pouvoir se relayer au volant. C'est à peu près la seule solution. Si vous êtes à trois heures de route de votre lieu de vacances, vous partez à 5h, vous arrivez à 8h, c'est jouable. Mais à 6h, ce sera probablement trop tard notamment à la sortie des grandes villes", estime Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association et invité d'"Estelle Midi" ce mercredi sur RMC et RMC Story.

La possibilité de décaler le départ grâce au télétravail?

"On peut gagner du temps en prenant un badge d'autoroute et éviter les grandes agglomérations", estime-t-il, mais ce gain de temps est vraiment marginal. Rien ne sert de prendre les petites routes qui ne font pas gagner de temps "mais le voyage est plus agréable, on voit du paysage", avance Yves Cara.

Quant aux adeptes du changement de file pour grappiller quelques secondes de trajet, là encore, "ça ne sert à rien, à part énerver ceux de derrière".

Le plus sage est de s'organiser en amont: "Avec le télétravail, il est peut-être possible de décaler les départs et rester travailler sur son lieu de vacances le lundi pour rentrer le soir". Ou même de choisir avec soin son lieu de villégiature: "Trouver un endroit à deux-trois heures de chez soi, donc pas trop loin et pas dans les grandes villes". Mais il est probablement déjà trop tard…