Salaires: la mobilisation s'étend en intersyndicale, tous secteurs confondus

INFO RMC. La mobilisation pour les salaires et contre les réquisitions né des grèves dans le secteur pétrolier conduit à une union des syndicats qui vont se réunir ce jeudi à 17h pour discuter de la suite du mouvement de grève, tous secteurs confondus.

Selon les informations de RMC, une réunion aura lieu ce jeudi à 17h avec des responsables de la CGT, de FO, FSU et Solidaires. D'autres organisations sont invitées mais n'ont pas encore répondu. L'idée est de discuter de la mobilisation de la semaine prochaine. Cette intersyndicale interprofessionnelle (tous secteurs confondus) va déboucher sur un appel commun à faire grève et à manifester mardi prochain, selon l'un des participants.

"Amplifier ces mouvements de grève"

Deux semaines après le début des grèves dans les raffineries et les dépôts, chez Total et Esso-ExxonMobil, le mouvement commence à toucher d'autres secteurs, comme le nucléaire. A la SNCF, le syndicat Sud-Rail a déjà voté pour une grève lundi dans un site de maintenance en Seine-Saint-Denis. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, appelle justement à élargir le spectre.

"Nous appelons à amplifier ces mouvements de grève, a-t-il expliqué dans 'Apolline Matin' ce jeudi sur RMC et RMC Story. Il faut que dans toutes les entreprises, on discute d’actions, et généraliser les grèves. Nous allons prendre la décision aujourd’hui d’un appel. Nous allons proposer qu’il y ait un nouvel appel à la grève et aux manifestations la semaine prochaine dans toutes les entreprises, dans le public et dans le privé. La journée de mardi est sur la table. Tous les syndicats des lycées professionnels appellent à la grève mardi."