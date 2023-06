Scooter volant, vélo à foil… Les innovations les plus dingues pour les moyens de transport

Dans "Estelle Midi" ce jeudi sur RMC et RMC Story, Anthony Morel présente les transports fous du futur qui sont les stars du salon Vivatech à Paris.

Le scooter volant

Dans les allées de Vivatech, le plus grand événement dédié à la tech et à l'innovation en France, on voit beaucoup de start-up qui imaginent les transports du futur… plus ou moins réalistes. Et la star ce mercredi, c’était Franky Zapata. Vous le connaissez évidemment, c’est cet inventeur génial qui a traversé la Manche sur son skateboard volant, le FlyBoard Air. Il revient avec un nouvel engin destiné cette fois au grand public, qui pourrait permettre à n’importe qui d’avoir le même genre de sensations. Ça s’appelle l’AirScooter, ça ressemble en fait à un mini hélicoptère personnel et ça a la forme d’un oeuf, avec huit hélices. On monte (une seule personne), on indique sa destination sur un écran tactile et c’est parti. On décolle à la verticale à 100 km/h pour cinq à six heures d’autonomie. Avec un moteur hybride, thermique et électrique. Pas besoin de brevet de pilotage, la prise en main est apparemment simplissime, on le pilote avec des manettes un peu comme un jeu vidéo.

Dans un premier temps, cet appareil sera destiné au monde du loisir, en mode parc d’attraction: on achète un ticket en on vole une heure, au-dessus de paysages sympas. Dans un premier temps aux Etats-Unis, en Arizona, où les règles sont beaucoup plus souples qu’en France pour ce genre de petits appareils volants. Les professionnels pourraient aussi s’en servir, ceux qui travaillent sur des plateformes pétrolières offshore par exemple. A terme, ce serait un transport urbain, qui serait produit en masse. Sauf qu’évidemment, il faudra un cadre réglementaire strict si on veut imaginer des centaines de ces gros insectes au-dessus de nos têtes…

La voiture qui s’occupe de vous

Dans les allées du salon, on croise aussi une voiture assez étonnante. La Human First, un concept car signé Renault avec plein de groupes technologiques français comme Atos et Dassault Systèmes, qui préfigure peut-être la voiture électrique du futur. Une voiture qui va chouchouter ses passagers. Elle va reconnaître son propriétaire ou ses passagers lorsqu’ils s’approchent, régler les sièges ou allumer sa radio préférée. Plus besoin de clé, c’est la reconnaissance faciale du propriétaire qui permettra de déverrouiller la portière.

Une fois à l’intérieur, les sièges vont analyser en temps réel notre rythme cardiaque, pour être sûr qu’on n’a pas de problème. En cas de stress, le siège s’active et vous fait un petit massage. Si vous vous endormez un peu, le son de l’autoradio augmente pour vous réveiller. Et en cas de gros problème, type malaise cardiaque, elle va appeler elle-même les secours. C’est un concept car, autrement dit une voiture qui ne sera probablement pas commercialisée exactement sous cette forme mais dont certaines briques technologiques pourraient s’inviter dans les voitures de demain.

Le vélo sur l'eau, avec un foil

Autre moyen de transport improbable, un vélo qui vole sur l’eau. L’hydrofoiler est ce qu’on pourrait appeler un ofni, un objet flottant non identifié. Ça ressemble un peu à un vélo, avec un guidon et des pédales. Mais ce vélo, il vole à quelques dizaines de centimètres au-dessus de la surface de l’eau. Ça fait partie de ces innombrables engins nautiques équipés d’un foil, une aile sous-marine qui leur permet, à partir d’une certaine vitesse, de s’élever au-dessus des flots. Mais en plus de ça, on a ajouté une hélice alimentée par une batterie et un accélérateur. On peut aller à 20 km/h, ce qui sur l’eau est plutôt rapide. Sensations garanties! Il y a des pédales et dix niveaux d’assistance, comme sur un vélo électrique. Est-ce que ce sera la star des plages dans les années qui viennent ? Comptez quand même près de 9.000 euros pour vous l’offrir…