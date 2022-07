Sécurité routière: la mortalité sur les routes en hausse en juin

On recensait en juin 2021 302 morts sur les routes de France, soit 13 de plus qu'en 2021. La mortalité piétonne était également en hausse par rapport à l'année dernière et 2019.

La mortalité sur les routes de France était en hausse au mois de juin par rapport à l'année dernière. L'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (Onisr) recensait pour ce mois de juin 302 morts soit 13 de plus qu'en 2021 et 10 de plus qu'en 2019, pour un nombre de déplacements en hausse de 5% en moyenne par rapport à 2021.

"En juin 2022, aucune mesure restreignant la mobilité des Français n'est en place en France métropolitaine, alors que l'an dernier un couvre-feu était en place jusqu'au 30 juin avec une limite de jauge pour certains rassemblements. La mortalité en juin 2022 est ainsi supérieure à celle enregistrée au mois de juin 2021 et même supérieure à celle de juin 2019", rappelle par ailleurs l'Onisr.

Mortalité piétonne en hausse

Si le nombre d'accidents corporels est moindre, la mortalité piétonne, avec 41 tués est elle en hausse par rapport à 2021 (38 morts) et 2019 (33 morts).

Plus généralement, au premier semestre 2022, la mortalité routière s'élèvait à 1.563 tués, supérieure de 25 % à celle du premier semestre 2021 (1.253 tués), année marquée par des restrictions de circulation importantes dues à l'épidémie de Covid-19, et de 3 % par rapport au premier semestre 2019 (1 518 tués).