SNCF:bénéfices record de 2,4 milliards d'euros en 2022

La SNCF a réalisé un bénéfice net record de 2,4 milliards d'euros en 2022. Son chiffre d'affaires a, lui, progressé de 19,3% sur un an pour atteindre 41,45 milliards d'euros.

La SNCF a spectaculairement redressé ses comptes en 2022 grâce au retour des voyageurs dans ses trains et à la dynamique de la logistique, avec un bénéfice net record, multiplié par 2,7 à 2,425 milliards d'euros, selon des chiffres publiés jeudi.

"Toutes les activités gagnent de l'argent", s'est félicité le PDG Jean-Pierre Farandou devant des journalistes.

"Cet argent va être utilisé à 100% pour préparer l'avenir du groupe en finançant son développement, en investissant dans le réseau ferré national et en réduisant le poids de la dette", a-t-il ajouté.

Perte de 3 milliards d'euros en 2020

La SNCF avait perdu 3 milliards d'euros en 2020 pour cause de pandémie, et 801 millions en 2019 en raison de la grève contre la réforme des retraites et d'effets comptables défavorables.

Très affectée par le Covid-19, la SNCF était sortie du rouge en 2021 mais seulement grâce à la cession du loueur de wagons Ermewa qui lui avait permis d'afficher un bénéfice net de 890 millions d'euros; sans ce produit exceptionnel, elle aurait affiché 185 millions d'euros de perte.

Pour le directeur financier Laurent Trevisani, les résultats 2022 sont "solides". Hors éléments exceptionnels - notamment la cession de sa participation dans le loueur de locomotives Akiem -, le bénéfice ressort à 2,1 milliards d'euros, selon lui.

Le chiffre d'affaires du groupe public atteint des niveaux inégalés à 41,45 milliards d'euros en 2022 - dont 37% ont été réalisés à l'international - contre 34,75 milliards en 2021 (+19%) et 35,12 milliards en 2019 avant la crise sanitaire (+18%).