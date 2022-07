Transports scolaires: pénurie de chauffeurs en vue à la rentrée, 8000 manquent à l'appel

Il manque 8000 chauffeurs de cars scolaires pour la rentrée de septembre. De nombreux élèves pourraient se retrouver sans moyen de se rendre à l'école.

Christian avait organisé un voyage pour 45 élèves, à la Mer de Sable dans l’Oise avec son association "L'essentiel", qui aide des écoles de quartiers défavorisés. Mais à quelques jours du départ, le bus avait été annulé deux fois coup sur coup, car il n’y avait pas de chauffeur disponible, comme il l'avait expliqué à RMC s'engage pour vous.

Après plusieurs coups de fil de la rédaction, le site Centrale Autocar avait réussi à trouver une solution et les enfants avaient pu partir en voyage il y a deux semaines.

Un bonheur pour Christian: "C'était la joie dans la classe. Les enfants ont besoin de voir ce genre de choses surtout que dans les quartiers où nous sommes, il n'y a pas beaucoup d'opportunités comme ça . Il faut qu'on le refasse, j'espère qu'il y aura des bus".

Une pénurie nationale à la rentrée?

Malheureusement, la pénurie nationale de chauffeurs ne sera pas réglée en septembre. Et aller et revenir de l’école restera compliqué alors qu'il va manquer 8000 chauffeurs à la rentrée. Un enfant sur 5 pourrait voir son bus scolaire menacé.

Et le pire c’est que c’est déjà trop tard pour trouver plus de conducteurs: "On sait d'ores et déjà que les conducteurs recrutés aujourd'hui ne seront pas prêts pour la rentrée parce que la durée d'une formation c'est 3 mois minimum", assure à RMC Jean-Sébastien Barrault, le président de la Fédération nationale des transports de voyageurs.

"C'est trop tard pour la prochaine rentrée. Certaines autorités organisatrices envisagent de regrouper des services en dégradant la qualité. Il s'agit de mettre un car là où on en aurait mis deux. Cela va contraindre des élèves à partir plus tôt de chez eux. Dans le pire des cas, sans car il faudra trouver des solutions avec des parents d'élèves et on peut d'ores et déjà estimer qu'un certain nombre de familles seront sans solution à la rentrée".

Jean-Sébastien Barrault avait rendez-vous ce vendredi avec le ministre des Transports Clément Beaune, pour l’alerter de cette pénurie et lui demander d’agir vite.