Voiture électrique: la France encore très en retard dans l’installation des bornes de recharge

Dans "Apolline Matin" ce lundi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre fait le point sur l’installation de bornes de recharge pour voiture électrique en France.

La France est encore très en retard dans l’installation des bornes électriques. Il faut rappeler l’objectif initial: 100.000 bornes de recharge pour voitures électriques devaient être installées fin 2021 dans le pays. Objectif loupé… Et le plus embêtant, c’est qu’il a été loupé aussi fin 2022 puisque selon le dernier relevé réalisé par l’Avere France (l’association de promotion du véhicule électrique), un peu plus de 82.107 points de charge seulement étaient installés en France au 31 décembre 2022.

Compte-tenu du développement du parc électrique, qui lui est plus rapide que prévu, ça fait 1 borne pour 8 voitures. Et encore faut-il que ces bornes soient fiables et assez puissantes.

Beaucoup de bornes lentes

Côté puissance, le réseau est encore assez massivement constitué de bornes lentes. 35% de ces points de charge en France offrent ainsi moins de 7,4 kW et 53% entre 7,4 et 22 kW. La disponibilité du réseau est en moyenne satisfaisante (84%) mais tombe en période de pointe (76% en décembre pour les bornes rapides sur autoroute).

Le paiement reste compliqué

Payer reste aussi un défi pour les automobilistes. C’est toujours l’un des points critiques dans la généralisation des bornes: le paiement est encore trop complexe pour l’utilisateur, entre les différents réseaux, l’impossibilité de payer directement sur certaines bornes avec sa carte bancaire ou encore la lisibilité des tarifs.