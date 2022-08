Week-end classé rouge sur les routes du retour des vacances: ce qu'il faut savoir des prévisions

Le week-end sera logiquement chargé sur la route des retours des vacances ce week-end, principalement dans le Sud-Est.

Comme un air de fin de vacances sur les routes de France. La circulation sera difficile ce week-end sur l'ensemble des grands axes et en particulier dans le Sud-Est de la France, avertit Bison futé qui classe en "rouge" les journées de vendredi et samedi.

Vendredi, "les principales difficultés sont attendues à partir de 10h00 et se poursuivront jusqu'en début de soirée principalement sur les autoroutes A7 et A8 dans la vallée du Rhône et sur l'Arc méditerranéen et sur l' A10 de Bordeaux vers Paris", indique Bison Futé.

Pour la journée de samedi, également classée "rouge" au niveau national, le service public de l'information routière conseille de rejoindre l'Ile-de-France avant 14h00. Dimanche, le trafic s'annonce plus fluide sur les routes de France.

Mais des difficultés de circulation sont annoncées sur la région Rhônes-Alpes sur les autoroutes A7 et A8. Lundi, la région parisienne repasse en "rouge", des bouchons étant attendus sur les principaux péages et rocades franciliens, saturés par le retour concomitant des vacanciers et la reprise des trajets professionnels.