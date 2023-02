"Un cadeau tombé du ciel": elle obtient gratuitement un monte-escalier grâce à RMC

Atteinte de neuropathie et d'ostéoporose, Amandine avait désespérément besoin d’un monte-escalier pour vivre. Grâce à "RMC s'engage pour vous", elle en a obtenu un gratuitement.

"RMC s'engage pour vous" peut faire des miracles, et cette histoire fait partie des celles qui ont une saveur toute particulière. Amandine, jeune fille de 20 ans souriante et pleine de vie, souffre jusqu'au plus profond de sa chair: elle est atteinte de neuropathie et d'ostéoporose. Deux maladies provoquant des douleurs intenses, et qui contraignent Amandine à se déplacer en fauteuil roulant. "Rien que le fait d'ouvrir une bouteille d'eau, c'est un mouvement dur pour moi et je dois demander à quelqu'un de le faire", nous racontait-elle, il y a deux mois sur RMC.

Mais la maison dans laquelle elle et ses parents vivent n'est pas du tout adaptée à un tel handicap. Sa chambre est à l'étage, ses parents sont obligés de l'aider, et monter les marches devient jour après jour plus difficile. Sauf qu'acheter un monte-escalier était beaucoup trop cher pour eux. Il faut compter un budget compris entre 7.000 et 10.000 euros.

Handicare a offert un appareil à Amandine

L'équipe de "RMC s'engage pour vous" a appelé tous les fabricants spécialisés et l’entreprise Handicare a accepté de lui en fournir un, gratuitement. Il a été installé le 31 janvier dernier, pendant qu'Amandine était à l’hôpital. Elle a découvert ce très beau cadeau, "des étoiles plein les yeux".

"Je me suis dit 'ça y'est, c'est enfin pour moi'. C'est un cadeau tombé du ciel: ça n'aurait pas été possible de financer cela avec l'argent de mes parents. De voir qu'aujourd'hui c'est possible, c'est une grande victoire."

Ce monte-escalier implique aussi de grands changements dans le quotidien d'Amandine, qui n’est plus bloquée dans sa chambre à l’étage. Elle retrouve la liberté d’une jeune fille de 20 ans.

"Avant, je ne montais et je ne descendais pas souvent, seulement pour manger. Je n'y allais qu'une à deux fois par jour et là, je peux descendre à volonté. Même pour moi, question fatigue au niveau de mes jambes pour monter les escaliers, c'était de plus en plus dur. Maintenant, je peux me reposer quand je monte les escaliers."

De nouvelles démarches administratives

Pour les parents d'Amandine, Catherine et Roland, c’est évidemment un soulagement: "Quand j'entends le fauteuil descendre, je me dis 'tu y arrives'. Elle me dit 'je vais faire du coloriage, de la peinture', qu'elle ne faisait plus avant."

"Parfois, elle vient dans la cuisine, elle s'assoit avec moi et elle me regarde faire la cuisine. Grâce à ce monte-escalier, on fait plus de choses ensemble et je sais qu'elle est en sécurité."

Malheureusement les démarches administratives ne sont pas finies pour Amandine. Elle a eu 20 ans en décembre et a maintenant le droit de toucher l’allocation adulte handicapé. Son dossier a été validé, mais elle attend le versement de cette aide depuis deux mois. L'équipe de "RMC s'engage pour vous" continuera de suivre ce dossier.

