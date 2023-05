Un concours Lépine 2023 sous le signe de l'écologie

REPORTAGE RMC - Le prestigieux concours Lépine s'achève ce dimanche à Paris et va connaître ces grands gagnants en terme d'innovations. RMC vous fait découvrir ces idées qui pourraient peut être faire parti de votre quotidien dès demain.

La fin d'une attente de 10 jours. Les lauréats du concours Lépine édition 2023 vont enfin être connus. Depuis 122 ans, ce concours récompense l'entrepreneuriat et l'innovation. 371 inventions sont en lice cette année, en particulier pour le prix le plus prestigieux : celui du président de la République. Concernant le jury, il est composé de 53 personnes.

Le lauréat de cette année aura de prestigieux prédécesseurs comme le stylo à bille, du fer à repasser à vapeur ou encore des lentilles de contact. Présent à la Foire de Paris, le concours attire pas moins d'un visiteur sur 2 sur les 400.000 attendus. Cette année, l'accent a été mis plus particulièrement sur les innovations qui permettent de répondre aux défis climatiques.

Une brique en carton, un paddle anti-inondation

Parmi les innovations phares de cette année, il y a notamment une brique fabriquée en matières recyclables comme du carton, du plastique, ou encore des filets de pêche et conçue par Mario, Carlos et Anna. D'autres comme Bertrand et Olivier, deux amis, se sont inspirés de leur activité favorite : le paddle. A partir des planches de leur invention, il est possible de construire...un barrage contre les inondations. L'objet ressemble à un "coussin gonflable dégonflé" selon son concepteur.

L'objectif est simple : s’adapter au changement climatique et à ses catastrophes naturelles. "A l'avenir il va y avoir de plus en plus de catastrophes climatiques et notamment d'inondations. Le souci c'est que soit vous subissez soit vous anticipez et vous vous protégez" explique son inventeur. " Ca fait des économies pour tout le monde, ça évite de refabriquer les objets, de rénover les murs et les sols et puis de vivre le traumatisme d'une inondation" ajoute-t-il

S'adapter aux évolutions nécessaires de la société

Un traumatisme que connaissent bien certains visiteurs comme Murielle. La spectatrice d'un jour est conquise par cette invention qui selon elle peut éviter une série de problèmes. "Voir l'eau monter, c'est angoissant, ça vous pourrit les meubles et là on évite tout ça. Avoir un truc comme ça c'est un bonheur pour la maison" apprécie-t-elle.

Selon René Lavergne, président du jury depuis 15 ans, cette tendance aux inventions pour lutter contre les enjeux climatiques montre que le concours a su s’adapter aux évolutions nécessaires de la société. Une tendance confirmée par Barabra Dorey, présidente du concours Lépine : "Aujourd'hui, tous les inventeurs et toutes les inventrices intègrent maintenant dans leurs créations le geste d’éco-responsabilité". A voir si ces inventions "vertes" seront récompensées cette année. Verdict final du jury en fin d'après-midi.