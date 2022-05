Un poids lourd se renverse sur l'A7: l'autoroute fermée à la circulation, 500 camions bloqués

Un camion transportant des matières dangereuses s'est renversé mercredi sur l'A7, provoquant un gigantesque bouchon et une fermeture de l'autoroute. Vinci annonce une réouverture imminente, mais un trafic très perturbé.

Bouchon monstre et autoroute fermée, sur l'A7. Ce jeudi matin, la préfète de la Loire conseille de différer son départ vers Lyon. Un gigantesque bouchon est actuellement en cours sur l'A7 avec 500 camions sont bloqués depuis mercredi midi.



La faute à un poids lourd transportant des matières dangereuses qui s'est couché sur la chaussée. L'autoroute A7 est toujours fermée dans les deux sens entre Vienne sud et Chasse-sur-Rhône .



Selon Vinci Autoroutes, le poids lourd et la citerne ont été évacués vers 4h30 ce jeudi matin. Mais il a fallu déverser 60 tonnes de terre sur la chaussée pour éviter que le liquide toxique qu'ils transportaient s'enflamme. Les opérations de nettoyage ont donc pris du temps.

Réouverture "imminente"

Vinci n'attend plus que la levée du périmètre de sécurité et le feu vert de la préfecture pour rouvrir l'autoroute, mais “c'est imminent” selon leurs termes.



Le trafic restera très difficile ce jeudi dans le secteur puisqu'il faut remettre en circulation tous les poids lourds qui sont coincés depuis mardi.