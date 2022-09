"C’est mon seul passe-temps": la forte attente des fans avant la sortie de FIFA 23

Le jeu phare FIFA 23 sort ce vendredi sur toutes les consoles. La dernière édition, FIFA 22, s'était écoulée à 1,5 million d'exemplaires en France. Et cette année encore, les chiffres des ventes devraient être très bons, avec notamment le "cross-play" ajouté pour la première fois au jeu.

C'est l'un des biens culturels les plus vendus en France. Le jeu vidéo de football FIFA 23 sort ce vendredi. Véritable référence dans le domaine des simulations sportives, le jeu est édité chaque année par l'éditeur américain Electronic Arts depuis 1993. Depuis cette date, il s'est écoulé à plus de 325 millions d'exemplaires dans le monde.

Chaque année, c'est un rituel pour Noah. Cet étudiant de 18 ans s’est même procuré une version à 100 euros pour profiter du jeu dès mardi minuit.

“Depuis deux semaines, il est précommandé. Je suis un éternel insatisfait. Chaque fois, il me manque quelque chose sur le jeu, mais chaque année, il est de plus en plus réaliste”, confie-t-il.