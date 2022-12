Enceinte, clé pour les cryptomonnaies, brosse à dents… Des cadeaux tech et français pour Noël

Anthony Morel présente ce jeudi sur RMC quelques idées de cadeaux de Noël tech et innovants, made in France.

A Noël, on peut acheter des produits électroniques, innovants et fabriqués en France. Pour les mélomanes, les enceintes connectées sont très tendance depuis des années. Mais là, c’est le top du top avec Devialet, une marque connue dans le monde entier. C’est leur première enceinte portable, baptisée Mania. On dirait un peu une boule de bowling, sphérique (son à 360°), et ça pèse quand même un peu plus de 2 kilos. Sa particularité, la signature sonore de Devialet. Amplifier le son sans souffle, sans saturation, sans distorsion. On est très, très proche de la qualité d’écoute qu’on aurait si on était à un concert. Au-delà de la qualité sonore, elle a une technologie qui permet d’analyser son environnement, de faire une sorte de cartographie acoustique de la pièce dans laquelle vous vous trouvez grâce à quatre micros couplés à une intelligence artificielle. Et le son va être optimisé en fonction de ça. En théorie, c’est une enceinte portable, qu’on peut transporter n’importe où, qui résiste aux éclaboussures à la plage ou au bord de la piscine. Ça reste quand même un objet de luxe qui coûte 800 euros. C’est cher, mais c’est l’enceinte la moins chère de cette marque qui est très haut de gamme. C’est fabriqué en France, en Saône-et-Loire et à Fontainebleau. A l’heure où on parle de relocalisations, de souveraineté industrielle, c’est la preuve qu’on peut faire de l’électronique haut de gamme dans ce pays. Si on veut de la qualité sonore à un prix moindre, on peut se rabattre sur Sonos, qui propose des performances comparables, ou encore Cabasse, autre marque française qui propose des super produits acoustiques.

Comme idée cadeau, il y a aussi… une clé USB. Sauf qu’évidemment, ce n’est pas une clé USB, même si ça y ressemble un peu. C’est un "wallet", un portefeuille électronique pour les cryptomonnaies. Si vous avez quelqu’un dans la famille qui s’intéresse aux cryptos, c’est une super idée de cadeau. Le leader absolu en la matière, c’est le Français Ledger, qui connaît un succès phénoménal, notamment avec les récents scandales dans le monde des cryptomonnaies. Quand vous achetez des cryptos, vous le faites sur une plateforme d’échange (Binance, Coinbase…), une place de marché en ligne, et ensuite, soit vous laissez vos bitcoin, ethereum, sur ces plateformes, mais ça comporte des risques, soit vous les rapatriez sur une clé physique comme celle-ci. Du coup, même si la plateforme coule où se révèle être une arnaque géante (cf FTX il y a quelques mois), vous ne perdez pas vos coins, elles sont à vous… Comme le dit le proverbe crypto, "not your keys, not your coin". Et si on se fait voler son portefeuille électronique? En fait, il est couplé à une phrase de récupération de 24 mots, qu’il faut conserver comme la prunelle de ses yeux. C’est votre seul moyen de récupérer vos cryptos en cas de problème. Ce n’est pas comme une banque, on ne va vous envoyer un mot de passe de rechange, vous êtes le seul responsable… Il y a différents modèles, de 80 à 150 euros.

La brosse à dents la plus rapide du monde

Sinon, vous pouvez offrir à Noël… une brosse à dents. Mais pas n’importe laquelle, la brosse à dents la plus rapide du monde. De quoi gagner du temps le matin, 10 secondes contre 2 minutes en temps normal. Et c’est tout l’intérêt de cette brosse à dents dont l’apparence est assez déroutante, conçue par une startup lyonnaise, Y-brush, en collaboration avec des dentistes. Ça ressemble à un mélange entre un dentier et un protège dents, avec un appareil qu’on met dans la bouche et qui recouvre l’intégralité de la dentition. L’intérieur est recouvert de poils souples en nylon, comme une brosse classique. On met un peu de dentifrice, on appuie sur un bouton, l’appareil se met à vibrer, un peu comme une brosse à dents électrique. Et l’avantage de cet appareil, c’est qu’il frotte toutes les dents en même temps plutôt que de passer 4 ou 5 secondes sur chaque dent. En 10 secondes, toutes les dents sont propres. Soyons clairs, on n’a pas l’air très malin avec cet appareil dans la bouche… Mais franchement, avec une brosse à dents non plus. Et de toute façon, on est tout seul dans la salle de bains. Ça coûte le prix d’une brosse à dents électrique classique.